Наявність антитіл в організмі не свідчить про імунітет до COVID-19 - ВООЗ

В організації заявили, що немає підтвердження того, що людина, яка вже перехворіла, не зможе інфікуватися повторно

Лише до 3% населення світу мають у крові антитіла, що показують на те, що вони інфікувалися SARS-CoV-2. Втім, це не гарантує того, що у цих людей є імунітет до захворювання

Про це повідомили в ВООЗ, передає The Guardian, зазначає "Громадське".

У ВООЗ розраховували, що число інфікованих людей буде вище, ніж це є зараз. Тому в організації припускають, що саме те, що кількість хворих невелика, допоможе побороти пандемію.

Адже серологічні тестування визначають, що людина має антитіла до коронавірусу, водночас дослідження не показують, що в людини є імунітет до COVID-19. Також в організації заявили, що немає підтвердження того, що людина, яка вже перехворіла, не зможе інфікуватися повторно.

Водночас у ВООЗ продовжують досліджувати, чи з'являється імунітет до коронавірусу.

Нагадаємо, що у світі кількість заражених коронавірусом перевищила 2,4 млн, понад 625 тисяч людей одужали