Реєстрація Вхід
RSS
ЗДОРОВ'Я НОВИНИ

Наявність антитіл в організмі не свідчить про імунітет до COVID-19 - ВООЗ

В організації заявили, що немає підтвердження того, що людина, яка вже перехворіла, не зможе інфікуватися повторно
Лише до 3% населення світу мають у крові антитіла, що показують на те, що вони інфікувалися SARS-CoV-2. Втім, це не гарантує того, що у цих людей є імунітет до захворювання
Наявність антитіл в організмі не свідчить про імунітет до COVID-19 - ВООЗ Фото: РБК-Україна

Про це повідомили в ВООЗ, передає The Guardian, зазначає "Громадське".

У ВООЗ розраховували, що число інфікованих людей буде вище, ніж це є зараз. Тому в організації припускають, що саме те, що кількість хворих невелика, допоможе побороти пандемію.

Адже серологічні тестування визначають, що людина має антитіла до коронавірусу, водночас дослідження не показують, що в людини є імунітет до COVID-19. Також в організації заявили, що немає підтвердження того, що людина, яка вже перехворіла, не зможе інфікуватися повторно.

Водночас у ВООЗ продовжують досліджувати, чи з'являється імунітет до коронавірусу.

Нагадаємо, що у світі кількість заражених коронавірусом перевищила 2,4 млн, понад 625 тисяч людей одужали

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

21 04 2020 15:15
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
​​Історія захворювань: чума, іспанка, коронавірус

​​Історія захворювань: чума, іспанка, коронавірус

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.