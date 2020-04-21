Наявність антитіл в організмі не свідчить про імунітет до COVID-19 - ВООЗ
Про це повідомили в ВООЗ, передає The Guardian, зазначає "Громадське".
У ВООЗ розраховували, що число інфікованих людей буде вище, ніж це є зараз. Тому в організації припускають, що саме те, що кількість хворих невелика, допоможе побороти пандемію.
Адже серологічні тестування визначають, що людина має антитіла до коронавірусу, водночас дослідження не показують, що в людини є імунітет до COVID-19. Також в організації заявили, що немає підтвердження того, що людина, яка вже перехворіла, не зможе інфікуватися повторно.
Водночас у ВООЗ продовжують досліджувати, чи з'являється імунітет до коронавірусу.
Нагадаємо, що у світі кількість заражених коронавірусом перевищила 2,4 млн, понад 625 тисяч людей одужали
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Результати брифінгу Міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 18 квітня
- ВІДЕО Село на Харківщині повністю закрили через спалах COVID-19
- АУДІО "Це моя робота", або як Україна стала Меккою сурогатного материнства
- Пропозиції МОЗ: Обов'язкове сортування сміття. Більше туалетів і пандусів. Ні обрізці деревПропоновані зміни мають вдосконалити правила утилізації та сортування сміття, утримання прибудинкових територій, парків та скверів, впорядкувати систему озеленення, убезпечити забруднення підземних вод і джерел водопостачання, а також - створити умови для реалізації прав людей з інвалідністю нарівні з іншими громадянами. Крім того, проект наказу наближує українські норми до європейських
- Жити з посттравматичним розладом. Історія ветеранки після 4 років війни на Донбасі"Коли повертаєшся з війни тебе суспільство інакше сприймає. Одна частина тебе боготворить – ти герой. Інша частина на тебе дивиться з запитанням: "Нафіга ти туди пішла і що там робила?" І, в принципі, відкрито це запитує. А є ще одна частина, яка дивиться на тебе, як на інваліда"