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Найбільший благодійний NFT-проєкт в Україні оголосив конкурс для митців

В міністерстві культури зазначили, що учасникам потрібно створити твір про події, що відбуваються в Україні з 24 лютого 2022 року
Найбільший благодійний NFT-проєкт в Україні оголосив конкурс для митців
Найбільший благодійний NFT-проєкт в Україні MetaHistory оголошує open call для митців.
 
Про це повідомляє міністерство культури та інформаційної політики в Телеграмі.
 
"Учасникам потрібно створити твір про події, що відбуваються в Україні з 24 лютого 2022 року. Робота увійде до колекції Warline - хронологічного набору NFT, що розповідає про війну в Україні. Наразі вже створено кілька дропів колекції, що ілюструють події від найпершого дня і практично до теперішнього часу", - йдеться у повідомленні.
 
В Мінкульті зазначили, що 100% коштів від продажу NFT підуть на відновлення української культурної спадщини, що була зруйнована внаслідок повномасштабної війни рф проти України.
 
 
 
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08 09 2022 12:53
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