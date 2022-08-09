CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ міністерстві культури зазначили, що учасникам потрібно створити твір про події, що відбуваються в Україні з 24 лютого 2022 рокуПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Найбільший благодійний NFT-проєкт в Україні оголосив конкурс для митців
Найбільший благодійний NFT-проєкт в Україні MetaHistory оголошує open call для митців.
Про це повідомляє міністерство культури та інформаційної політики в Телеграмі.
"Учасникам потрібно створити твір про події, що відбуваються в Україні з 24 лютого 2022 року. Робота увійде до колекції Warline - хронологічного набору NFT, що розповідає про війну в Україні. Наразі вже створено кілька дропів колекції, що ілюструють події від найпершого дня і практично до теперішнього часу", - йдеться у повідомленні.
В Мінкульті зазначили, що 100% коштів від продажу NFT підуть на відновлення української культурної спадщини, що була зруйнована внаслідок повномасштабної війни рф проти України.
Раніше iPress повідомляв, що в Україні створили NFT-колекцію художніх репродукцій пам'яток і визначних місць нашої держави, що має назву #WeAreUkraine.
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08 09 2022 12:53 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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