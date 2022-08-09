Найбільший благодійний NFT-проєкт в Україні оголосив конкурс для митців

В міністерстві культури зазначили, що учасникам потрібно створити твір про події, що відбуваються в Україні з 24 лютого 2022 року

Найбільший благодійний NFT-проєкт в Україні MetaHistory оголошує open call для митців.

Про це повідомляє міністерство культури та інформаційної політики в Телеграмі.

"Учасникам потрібно створити твір про події, що відбуваються в Україні з 24 лютого 2022 року. Робота увійде до колекції Warline - хронологічного набору NFT, що розповідає про війну в Україні. Наразі вже створено кілька дропів колекції, що ілюструють події від найпершого дня і практично до теперішнього часу", - йдеться у повідомленні.

В Мінкульті зазначили, що 100% коштів від продажу NFT підуть на відновлення української культурної спадщини, що була зруйнована внаслідок повномасштабної війни рф проти України.