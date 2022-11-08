В Україні створили благодійну NFT-колекцію пам'яток нашої держави

Всі отримані гроші з продажу цифрових продуктів перерахують у фонди, що допомагають жінкам і дітям

В Україні створили NFT-колекцію художніх репродукцій пам'яток і визначних місць нашої держави, що має назву #WeAreUkraine.

Про це повідомляє " Дивогляд ".

До благодійної колекції увійшло близько 14 850 цифрових продуктів. Кожен з них можна буде придбати на NFT-маркетплейсі OpenSea упродовж 6 місяців.

Повідомляється, що 70% отриманих коштів будуть розділені між благодійними фондами "Save the Children" та "Women for Women International". У свою чергу організації вкладуть гроші у допомогу жінкам і дітям, що постраждали від війни в Україні.

Амбасадоркою проєкту стала українська співачка Джамала, яка зробила свій внесок у колекцію – три NFT-відеозаписи, на яких артистка виконуж українські народні пісні.

"Я пишаюся тим, що є частиною кампанії. До цієї NFT-колекції, яка об’єднує найрізноманітніші куточки України, захотілося додати кілька пісень нашого народу. Народні пісні для мене – це відповіді на тисячі питань, які ми ставимо собі щодня", – розповідає Джамала.