ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИВсі отримані гроші з продажу цифрових продуктів перерахують у фонди, що допомагають жінкам і дітямПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні створили благодійну NFT-колекцію пам'яток нашої держави
В Україні створили NFT-колекцію художніх репродукцій пам'яток і визначних місць нашої держави, що має назву #WeAreUkraine.
Про це повідомляє "Дивогляд".
До благодійної колекції увійшло близько 14 850 цифрових продуктів. Кожен з них можна буде придбати на NFT-маркетплейсі OpenSea упродовж 6 місяців.
Повідомляється, що 70% отриманих коштів будуть розділені між благодійними фондами "Save the Children" та "Women for Women International". У свою чергу організації вкладуть гроші у допомогу жінкам і дітям, що постраждали від війни в Україні.
Амбасадоркою проєкту стала українська співачка Джамала, яка зробила свій внесок у колекцію – три NFT-відеозаписи, на яких артистка виконуж українські народні пісні.
"Я пишаюся тим, що є частиною кампанії. До цієї NFT-колекції, яка об’єднує найрізноманітніші куточки України, захотілося додати кілька пісень нашого народу. Народні пісні для мене – це відповіді на тисячі питань, які ми ставимо собі щодня", – розповідає Джамала.
Як раніше повідомляв iPress, US Open проведе благодійний турнір на підтримку України, під час якого планують зібрати щонайменше 2 мільйони доларів. У заході, який відбудеться у День незалежності України 24 серпня, свою участь підтвердили Рафаель Надаль, Коко Гауфф, Карлос Алькарас, Тейлор Фріц, Аманда Анісімова, Фелікс Оже-Альясім, Іга Швьонтек, Маттео Берреттіні, переможець семи турнірів Великого шолома Джон Макінрой, а також білоруска Вікторія Азаренко.
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11 08 2022 14:04 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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