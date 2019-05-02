Найбільший ТРЦ в Україні продали за 777 млн гривень

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб в ході "голандського" аукціону продав права вимог за двома кредитами, в заставі за якими знаходиться недобудований столичний торгово-розважальний центр Respublika.

Переможцем торгів стала компанія "Солтекс Капітал". Переможець аукціону заплатить за недобудований ТРЦ 777,131 млн грн, йдеться на сторінці лота в системі "ProZorro.Продажі".

В аукціоні бірали участь три компанії, втім від двох з них заявок в ході торгів не надходило.

Крім недобудованого ТРЦ в заставі банку перебувала іпотека трьох земельних ділянок загальною площею 15,72 га та майнові права за попередніми договорами оренди торгових площ в ТРЦ.

Інвесторами проекту ТРЦ Respublika були Дмитро Фірташ та Вагіф Алієв. Актив знаходився в заставі за кредитами банку-банкрута "Надра".

Згідно з даними YouControl, кінцевим бенефіціаром "Солтекс Капітал" є громадянин Великобританії Джонсон Роберт Алан. Уповноважені особи - Андрій Лехицький та Василь Астіон.

Статутний капітал ТОВ "Солтекс капітал" становить 3,1 млн грн. Вид діяльності підприємства - "Інші види фінансових послуг, за винятком послуг страхових і пенсійних фондів".

ТРЦ "Республіка" загальною площею 298 тис. кв. м (орендна - 135 тис. кв. м) почали будувати навесні 2012 року на київській окружній. Введення в експлуатацію планувалося в четвертому кварталі 2014 року, пізніше перенесли на березень 2015 року. Однак того ж року реалізацію проекту припинили за рішенням власника.

"Республіка" після відкриття стане найбільшим ТРЦ у Києві і в Україні, там будуть розташовані 450 магазинів і зона розваг на площі понад 22 тис. кв. м. ТРЦ увійде до складу найбільшого в Україні МФК "Республіка" загальною площею 1,625 млн кв. м.