Найчастіше ДТП зі смертельними наслідками стаються через перевищення швидкості - Венедіктова

За її словами, найбільшу кількість ДТП із загиблими та із загиблими пішоходами зафіксовано в Дніпропетровській області, за нею йдуть Львівська, Харківська та Київська області

За 10 місяців цього року в Україні сталися 1844 ДТП з летальними наслідками.

Про це повідомила генеральний прокурор України Ірина Венедіктова, пише "Інтерфакс-Україна".

"За 10 місяців у нас зареєстровано майже 11 тисяч кримінальних проваджень за ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами - ІФ) Кримінального кодексу. З летальними наслідками - 1844", - сказала Венедіктова, виступаючи через відеозв'язок на виїзному засіданні комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності.

За її словами, найбільшу кількість ДТП із загиблими та із загиблими пішоходами зафіксовано в Дніпропетровській області, за нею йдуть Львівська, Харківська та Київська області.

Говорячи про причини ДТП з летальними наслідками, Венедіктова назвала чотири найпоширеніші.

"Чотири топ-причини, які нам називає статистика. На першому місці - перевищення безпечної швидкості. Понад 1 тис. загиблих. На другому - порушення правил маневрування. На третьому - виїзд на смугу зустрічного руху. На четвертому - перехід пішоходів у невстановленому місці", - сказала Венедіктова.