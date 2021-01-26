Найсильніша людина світу Олексій Новиков встановив черговий рекорд України

"Найголовніше, що я отримав, вигравши титул - це ставлення людей до мене", - розповів Олексій

Український стронгмен на заході від Parimatch зміг на 10 метрів пронести "Супер Йоку" вагою 500 кілограм у приміщенні.

Сьогодні, 26-го січня, у приміщенні PMHUB відбувся перший у новому році спецпроект Parimatch "Сніданок з чемпіоном", повідомляє "Укрінформ". Головним гостем став переможець найпрестижнішого турніру серед стронгменів World’s strongest man-2020 Олексій Новиков, повідомляє Укрінформ.

Фото: Parimatch

Безпосередньо на заході український богатир встановив новий рекорд України. Він зміг пронести "Супер Йоку" (коромисло) вагою 500 кг на дистанцію 10 метрів.

"Якщо спортсмен шукає мотивацію, то йому не варто займатися спортом взагалі. Так, у нас є наднавантаження, є травми, як і у всіх спортсменів. Найбільше, чого я хочу - мотивувати молодь. Будь-яка людина, якщо почне займатися собою, зможе досягти будь-чого", - розповів своє ставлення до спорту Олексій Новиков.

Фото: Parimatch

"Найголовніше, що я отримав, вигравши титул - це ставлення людей до мене. Українці - найкращі люди на планеті. А стосовно гонорару за виграш? Він склав 40 тисяч доларів, але варто відняти податки, зарплату команді та інші витрати", - розповів про найбільші плюси від перемоги володар титулу найсильнішої людини світу.