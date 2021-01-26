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Найсильніша людина світу Олексій Новиков встановив черговий рекорд України

"Найголовніше, що я отримав, вигравши титул - це ставлення людей до мене", - розповів Олексій
Український стронгмен на заході від Parimatch зміг на 10 метрів пронести "Супер Йоку" вагою 500 кілограм у приміщенні.
Найсильніша людина світу Олексій Новиков встановив черговий рекорд України Олексій Новіков - найсильніша людина світу Фото: Racurs.ua

Сьогодні, 26-го січня, у приміщенні PMHUB  відбувся перший у новому році спецпроект Parimatch "Сніданок з чемпіоном", повідомляє "Укрінформ".  Головним гостем став переможець найпрестижнішого турніру серед стронгменів World’s strongest man-2020 Олексій Новиков, повідомляє Укрінформ.

Фото: Parimatch

Безпосередньо на заході український богатир встановив новий рекорд України. Він зміг пронести "Супер Йоку" (коромисло) вагою 500 кг на дистанцію 10 метрів.

"Якщо спортсмен шукає мотивацію, то йому не варто займатися спортом взагалі. Так, у нас є наднавантаження, є травми, як і у всіх спортсменів. Найбільше, чого я хочу - мотивувати молодь. Будь-яка людина, якщо почне займатися собою, зможе досягти будь-чого", - розповів своє ставлення до спорту Олексій Новиков.

Фото: Parimatch

"Найголовніше, що я отримав, вигравши титул - це ставлення людей до мене. Українці - найкращі люди на планеті. А стосовно гонорару за виграш? Він склав 40 тисяч доларів, але варто відняти податки, зарплату команді та інші витрати", - розповів про найбільші плюси від перемоги володар титулу найсильнішої людини світу.

Окрім Новікова івент відвідав Василь Вірастюк - дворазовий володар титулу найсильнішої людини світу.

"Тенденції стронгмену змінюються. Раніше були високі хлопці під 150 кілограм. Тепер перемагають за рахунок техніки виконання. Стосовно перемоги на турнірі? Найвище - це захистити титул найсильнішої людини світу. Після перемоги ти стаєш ласим шматком для будь-якого атлета", - пояснив Василь Вірастюк.

Фото: Parimatch

Чемпіон світу та президент Федерації стронгмену України Сергій Конюшок розповів про подальший розвиток цього виду спорту в Україні.

"Успішний кейс нашої федерації - це командна робота. Як би важко, фінансово в тому ж числі, не було, ми намагаємося організовувати всі турніри, намагаємося готувати наших хлопців. Ми готові звітувати перед громадськістю за пророблену роботу. У нас є перспективні хлопці", - сказав президент Федерації стронгмену України.

Фото: Parimatch

"На перших заходах проекту "Сніданок з чемпіоном" були такі відомі спортсмени як Тайсон та Макгрегор. Але у нас в Україні теж дуже багато героїв. Ми даємо можливість вболівальникам та журналістами ближче познайомитися з ними. Наша земля багата на талановитих людей. І цього разу ми розпочали рік з того, що запросили на наш майданчик найсильнішу людину планети. Звісно, встановлення рекорду було дуже хвилюючою подією. Це спорт, не завжди все виходить. Але всі ми вболівали за Олексія і він ще раз довів, що є справжнім чемпіоном", - сказав представник Parimatch Вадим Місюра.

Фото: Parimatch

Нагадаємо,що український силач Олексій Новіков виграв змагання у США The World's Strongest Man та отримав титул найсильнішої людини.

 

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26 01 2021 17:33
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