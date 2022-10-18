RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Найважчу у світі кісткову рибу знайшли науковці. Важить вона майже 3 тонни

На архіпелазі Азорських островів у Португалії знайшли гігантську сонячну рибу, яка вважається найважчою кістковою рибою у світі. Вона важить 2 744 кілограми.
Найважчу у світі кісткову рибу знайшли науковці. Важить вона майже 3 тонни Фото: Бабель
Про це повідомляє CNN.
 
Дослідники заявили, що мертву рибу знайшли у грудні біля острова Фаял, що розташований у центральній частині Північної Атлантики. Попри те, що її виявили ще минулого року, подробиці відкриття лише нещодавно опублікували в журналі Journal of Fish Biology.
 
Дослідники з Атлантичної асоціації натуралістів та Університету Азорських островів вивчили біометричні та морфологічні дані в Португалії. Рибу витягли на берег, де її зважили, виміряли та взяли зразки тканин для аналізу ДНК. Сонячну рибу підняли вилковим навантажувачем і зважили за допомогою динамометра з крановими вагами — це пристрій, призначений для зважування вантажів, які зазвичай піднімаються краном.
 
Риба була 3,25 метра завдовжки і мала висоту 3,59 метра, максимальна ширина риби — 86 сантиметрів, її стать ще не визначили. У мертвої сонячної риби був синець на передній частині, однак невідомо, він зʼявився до її смерті чи після. Рана була залита червоною фарбою, якою зазвичай покривають кіль у човна.
 
Хосе Нуно Гомеш-Перейра, провідний автор статті та науковий співробітник Атлантичної асоціації натуралістів, розповів CNN, що було сумно "бачити тварину в цій ситуації, оскільки вона, мабуть, була королем відкритого океану".
 
 
 
Таку знахідку називають ознакою того, що океани досі достатньо здорові, щоб підтримувати найважчі з існуючих видів. Водночас це попередження про необхідність більшої охорони з точки зору забруднення та руху човнів поблизу океанічних островів.
 
У світі існує близько 29 тисяч видів кісткових риб, які мають скелетну структуру кісток. Ця тушка на понад 400 кг важча за попереднього володаря світового рекорду — самки гігантської сонячної риби вагою 2 300 кг, яку спіймали біля узбережжя Камогави в Японії у 1996 році.
 
Гігантську сонячну рибу (Mola alexandrini) вперше визнали окремим видом у 2018 році. Вона важить у два рази більше, ніж океанська сонячна риба (Mola mola), що є другою найважчою у світі рибою.
 
Згідно з Книгою рекордів Гіннеса, найважчим видом риби у світі є китова акула (Rhincodon typus), найбільша з яких була знайдена в Пакистані в 1949 році та важила 21,5 тонни.
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

18 10 2022 21:37
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
СТАТТІ
Попаданець до Гааги. Як російський військовий злочинець Ігор Гіркін нарощував свою вартість на біржі витратних матеріалів

Попаданець до Гааги. Як російський військовий злочинець Ігор Гіркін нарощував свою вартість на біржі витратних матеріалів

Три українських генерали з попередньої статті Міка Раяна і генерал Воробйов. Пригадує екскомандувач армії США в Європі Марк Гертлінг

Три українських генерали з попередньої статті Міка Раяна і генерал Воробйов. Пригадує екскомандувач армії США в Європі Марк Гертлінг

Розповідь про трьох генералів. Як українські військові переломили ситуацію на північно-східному та південному фронтах – Мік Раян

Розповідь про трьох генералів. Як українські військові переломили ситуацію на північно-східному та південному фронтах – Мік Раян

Поєднання класичних військових операцій з опортунізмом. Як українська стратегія дозволяє оточувати неповоротку російську армію - The Wall Street Journal

Поєднання класичних військових операцій з опортунізмом. Як українська стратегія дозволяє оточувати неповоротку російську армію - The Wall Street Journal

До Дня захисника України. 10 цікавих фактів про тих, хто береже душу українського народу

До Дня захисника України. 10 цікавих фактів про тих, хто береже душу українського народу

Енергетики та споживачі справляються із наслідками обстрілів. Рецепт подолання проблем для тих, кому важко впоратися

Енергетики та споживачі справляються із наслідками обстрілів. Рецепт подолання проблем для тих, кому важко впоратися

Після бавовни на Керченському мосту пропагандони путіна протверезіли. Кремлівська обслуга обговорює понуре майбутнє росії – Джулія Девіс

Після бавовни на Керченському мосту пропагандони путіна протверезіли. Кремлівська обслуга обговорює понуре майбутнє росії – Джулія Девіс

Херсонщина. Сучасне "покоління соціальних медіа" просто не знає війн такого розміру та розмаху - Том Купер

Херсонщина. Сучасне "покоління соціальних медіа" просто не знає війн такого розміру та розмаху - Том Купер

Топ найкращих твитів про те, що вселилося в Ілона Маска. Втім, прокремлівські твіти мільярдера виявили вразливості інформполітики України

Топ найкращих твитів про те, що вселилося в Ілона Маска. Втім, прокремлівські твіти мільярдера виявили вразливості інформполітики України

Куп

Куп'янський напрям. Росіяни контратакували, аби бути розбитими вщент - Том Купер

ЗСУ захоплюють місцевість "ідеальну для оборони". Потрібен час щоб відстріляти мобілізованих – Том Купер

ЗСУ захоплюють місцевість "ідеальну для оборони". Потрібен час щоб відстріляти мобілізованих – Том Купер

Хто вони, європейські посіпаки кремля. Три персонажі з країн ЄС, що беруть участь у псевдореферендумах на боці росії

Хто вони, європейські посіпаки кремля. Три персонажі з країн ЄС, що беруть участь у псевдореферендумах на боці росії

Мобілізовані росіяни попадуть на фронт швидше, ніж мало б бути. Просто їх нема кому навчати –Том Купер

Мобілізовані росіяни попадуть на фронт швидше, ніж мало б бути. Просто їх нема кому навчати –Том Купер

Україна покладається на свій дух, а росія на найманців. І це визначить результат війни - The Guardian

Україна покладається на свій дух, а росія на найманців. І це визначить результат війни - The Guardian

Чотирьохметрова хвиля до Босфору не дійде, Поділ та Троєщину не затопить. Як українські ЗМІ розігнали жахалочку від християнського письменника-монаха

Чотирьохметрова хвиля до Босфору не дійде, Поділ та Троєщину не затопить. Як українські ЗМІ розігнали жахалочку від християнського письменника-монаха

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.