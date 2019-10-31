БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИЦікаво, що за даними сайту пошуку роботу jobs.ua середня зарплатня в Маріуполі становить 9 500 гривень - це найменший показник серед 5 вищевказаних міст.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Найвища середня зарплатня в Україні в Маріуполі - міністр економіки
Держстат порахував, що середня зарплата в Маріуполі - 17 114 гривень, на другому місці Київ - 15 561 гривень, далі йдуть Дніпро, Харків та Одеса
Фото: з вільних джерел
За даними Держстату за 2-й квартал 2019 року, найвища середня зарплатня в Україні в місті Маріуполь, повідомляє "Економічна Правда".
Держстат порахував, що середня зарплата в Маріуполі - 17 114 гривень, на другому місці Київ - 15 561 гривень, далі йдуть Дніпро, Харків та Одеса.
Цікаво, що за даними сайту пошуку роботу jobs.ua середня зарплатня в Маріуполі становить 9 500 гривень - це найменший показник серед 5 вищевказаних міст. За тими ж даними Київ посідає першу сходинку з заробітною платнею в середньому в 13 900 гривень.
Нагадаємо, що середня зарплата в Україні за місяць зросла на 150 грн
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