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НАЗК знайшли розбіжності у 13 млн гривень в декларації Шуфрича

Національне агентство з питань запобігання корупції під час перевірки декларацій народного депутата Нестора Шуфрича виявило розбіжності на понад 13 млн гривень
Відзначається, що у 2016 році Шуфрич не вказав у декларації вартість низки своїх об’єктів нерухомості: 2-х земельних ділянок, 2-х житлових будинків та 6-ти квартир. Відомості про ще одну ділянку посадовця відсутні в деклараціях взагалі.
НАЗК знайшли розбіжності у 13 млн гривень в декларації Шуфрича Нестор Шуфрич. Фото: Андрій Поліковський / iPress.ua

"Подаючи декларацію за 2017 рік, депутат уже вказав інформацію про вартість квартир. Натомість вартість двох орендованих  у цьому році автомобілів не зазначив, хоча  вона була наявна в договорах оренди, а отже, відома депутату", - йдеться в повідомленні прес-служби НАЗК, інформують в "УП".

У НАЗК стверджують, що загальна сума встановлених недостовірних відомостей у декларації депутата за 2016 рік становить понад 14 млн грн, а за 2017 – понад 13 млн грн.

Про виявлені правопорушення НАЗК  повідомило Національне антикорупційне бюро.

Водночас в агентстві зазначили, що затверджений висновок не означає визнання особи винною у правопорушенні, а є підставою для здійснення досудового розслідування.

Нагадаємо, кум Путіна Віктор Медведчук заявив, що партія "Опозиційна платформа – За життя" буде брати участь у парламентських виборах 21 липня, але без об’єднання з "Опозиційним блоком".

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21 06 2019 11:24
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