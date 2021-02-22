НБА: "Детройт" з Михайлюком поступився "Орландо"
Аутсайдер Східної конференції «Детройт Пістонс", за який виступає український захисник Святослав Михайлюк, програв 22-й з 30-ти матчів в сезоні, поступившись на виїзді "Орландо Меджик" (96:105), передає "Укрінформ".
Михайлюк за 15 хвилин на паркеті набрав 6 очок, зробив 2 підбирання та 1 перехоплення.
Результати поєдинків ігрового дня:
"Нью-Орлеан Пеліканс" - "Бостон Селтікс" 120:115 OT (28:30, 19:33, 27:24, 34:21, 12: 7)
"Клівленд Кавальєрс" - "Оклахома-Сіті Тандер" - 101:117 (28:31, 23:31, 24:24, 26:31)
"Нью-Йорк Нікс"- "Міннесота Тімбервулвз" - 103:99 (30:18, 31:32, 26:21, 16:28)
"Орландо Меджик" - "Детройт Пістонс" - 105:96 (28:26, 28:22, 27:28, 22:20)
"Торонто Репторс" - "Філадельфія Сіксерс" - 110:103 (28:24, 24:31, 31:29, 27:19)
"Атланта Хокс" - "Денвер Наггетс" - 123:115 (27:33, 37:23, 29:20, 30:39)
"Лос-Анджелес Кліпперс" - "Бруклін Нетс" - 108:112 (30:28, 21:30 28:31, 29:23)
"Мілуокі Бакс" - "Сакраменто Кінгз" - 128:115 (28:25, 42:31, 29:26, 29:33).
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