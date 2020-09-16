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НБУ 16 вересня підняв офіційний курс долара вище 28 гривень

Долар продовжує дорожчати
Національний банк України (НБУ) на 16 вересня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,05 гривень за долар. Курс на 5 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.
НБУ 16 вересня підняв офіційний курс долара вище 28 гривень Фото: з вільних джерел

Про це свідчать дані на сайті регулятора, передає РБК - Україна.

Офіційний курс гривні до долара на 16 вересня встановлено на такому рівні: 28,0556 гривень за 1 долар (+0,0553 грн). При цьому курс долара на 15 вересня становить 28,0003 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 11:00 15 вересня 2020 року в продажу в порівнянні з закриттям попередньої сесії виріс на 1 копійку до 28,01 гривень за долар, курс купівлі до 27,99 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 5 копійок до 33,30 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 15 вересня довідковий курс на рівні 28,02 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 14 вересня (27,99 грн).

Нагадаємо, що у випадку більш низького, ніж цільове, значення прогнозу інфляції НБУ пом'якшуватиме монетарну політику, утримуючи ключову ставку нижче нейтрального рівноважного рівня, що сприятиме пожвавленню ділової активності й відповідно поверненню її до інфляційної мети.

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16 09 2020 09:20
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