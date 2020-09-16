НБУ 16 вересня підняв офіційний курс долара вище 28 гривень

Національний банк України (НБУ) на 16 вересня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,05 гривень за долар. Курс на 5 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора, передає РБК - Україна.

Офіційний курс гривні до долара на 16 вересня встановлено на такому рівні: 28,0556 гривень за 1 долар (+0,0553 грн). При цьому курс долара на 15 вересня становить 28,0003 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 11:00 15 вересня 2020 року в продажу в порівнянні з закриттям попередньої сесії виріс на 1 копійку до 28,01 гривень за долар, курс купівлі до 27,99 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 5 копійок до 33,30 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 15 вересня довідковий курс на рівні 28,02 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 14 вересня (27,99 грн).

Нагадаємо, що у випадку більш низького, ніж цільове, значення прогнозу інфляції НБУ пом'якшуватиме монетарну політику, утримуючи ключову ставку нижче нейтрального рівноважного рівня, що сприятиме пожвавленню ділової активності й відповідно поверненню її до інфляційної мети.