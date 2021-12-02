НБУ не підтримує зниження ставки міжбанківської комісії
Про це розповів заступник голови НБУ Олексій Шабан в інтерв’ю Liga.net, пише "Економічна правда".
У жовтні у Верховній Раді було зареєстровано законопроєкт щодо зниження ставки інтерчейнджу з понад 1% до 0,3-0,2%. У Національному банку вважають, що обмежувати законодавчо збір не потрібно: "Наша позиція - не потрібно регулювати те, що саме може регулюватися", - розповів Шабан.
За його словами, виготовлення платіжної картки з чіпом коштує близько 50 грн, що наразі сплачує банк. "Чи будуть готові банки-емітенти з обмеженим інтерчендж віддавати карту безкоштовно? Не думаю", - коментує ситуацію заступник НБУ.
Він зазначив, що завдяки ставці інтерчейнджу в Україні спонсоруються послуги кешбеку, пільгового кредитного періоду за картками. Водночас, у разі зменшення ставки, кредитні ліміти скоротяться, а банки не надаватимуть цих послуг.
Нагадаємо, що нацбанк розширив можливості для кредитування бізнесу й іпотеки
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