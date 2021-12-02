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НБУ не підтримує зниження ставки міжбанківської комісії

У Нацбанку не підтримують ідею обмеження ставки інтерчейнджу (ставки міжбанківської комісії), адже саме вона дозволяє банкам пропонувати клієнтам такі послуги як кешбек чи кредитний ліміт.
НБУ не підтримує зниження ставки міжбанківської комісії Фото: pravda.com.ua

Про це розповів заступник голови НБУ Олексій Шабан в інтерв’ю Liga.net, пише "Економічна правда".

У жовтні у Верховній Раді було зареєстровано законопроєкт щодо зниження ставки інтерчейнджу з понад 1% до 0,3-0,2%. У Національному банку вважають, що обмежувати законодавчо збір не потрібно: "Наша позиція - не потрібно регулювати те, що саме може регулюватися", - розповів Шабан.

За його словами, виготовлення платіжної картки з чіпом коштує близько 50 грн, що наразі сплачує банк. "Чи будуть готові банки-емітенти з обмеженим інтерчендж віддавати карту безкоштовно? Не думаю", - коментує ситуацію заступник НБУ.

Він зазначив, що завдяки ставці інтерчейнджу в Україні спонсоруються послуги кешбеку, пільгового кредитного періоду за картками. Водночас, у разі зменшення ставки, кредитні ліміти скоротяться, а банки не надаватимуть цих послуг.

Нагадаємо, що нацбанк розширив можливості для кредитування бізнесу й іпотеки

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12 02 2021 15:55
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