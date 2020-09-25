НБУ очікує зростання середньої зарплати на 15% у 2021 році

Сологуб зазначив, що, за його оцінками, підвищення "мінімалки" не матиме великого впливу на курс, тоді як на інфляцію матиме "невеликий, але не таке значний"

Національний банк очікує в 2021 році зростання середньої заробітної плати на 15% за підвищення мінімальної на 30%.

Про це повідомив заступник голови НБУ Дмитро Сологуб в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", зазначає "Економічна правда".

"Ефект перенесення очікуємо більш спокійний, тому що економіка все ще буде слабкою і тільки почне відновлюватися після кризи. За нашими оцінками, за 30-відсоткового зростання мінімальної зарплати середня зросте наступного року десь на 15%", - сказав він

Сологуб зазначив, що, за його оцінками, підвищення "мінімалки" не матиме великого впливу на курс, тоді як на інфляцію матиме "невеликий, але не таке значний".

"Чисто механічно, з точки зору облікової ставки, це має вгору підтягувати її траєкторію, якщо інфляція виходить вище мети, але на економіку загалом багато факторів впливає", - додав заступник голови НБУ.

Він додав, що підвищення мінімальної зарплати враховуватимуть у жовтневому прогнозі Нацбанку.

Нагадаємо, що НБУ прогнозує прискорення інфляції до кінця року