НБУ очікує зростання середньої зарплати на 15% у 2021 році
Про це повідомив заступник голови НБУ Дмитро Сологуб в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", зазначає "Економічна правда".
"Ефект перенесення очікуємо більш спокійний, тому що економіка все ще буде слабкою і тільки почне відновлюватися після кризи. За нашими оцінками, за 30-відсоткового зростання мінімальної зарплати середня зросте наступного року десь на 15%", - сказав він
Сологуб зазначив, що, за його оцінками, підвищення "мінімалки" не матиме великого впливу на курс, тоді як на інфляцію матиме "невеликий, але не таке значний".
"Чисто механічно, з точки зору облікової ставки, це має вгору підтягувати її траєкторію, якщо інфляція виходить вище мети, але на економіку загалом багато факторів впливає", - додав заступник голови НБУ.
Він додав, що підвищення мінімальної зарплати враховуватимуть у жовтневому прогнозі Нацбанку.
Нагадаємо, що НБУ прогнозує прискорення інфляції до кінця року
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