НБУ підвищив офіційний курс долара
Про це свідчать дані на сайті регулятора, передає РБК - Україна.
Офіційний курс гривні до долара на 29 червня встановлено на такому рівні: 26,6922 гривень за 1 долар (-0,008 грн). При цьому курс долара на 26 червня становить 26,7002 гривень за 1 долар.
Скріншот (bank.gov.ua)
Міжбанк
Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 26 червня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 4 копійки до 26,70 гривень за долар, курс купівлі до 26,68 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 5 копійок до 29,94 гривень за євро.
З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 26 червня довідковий курс на рівні 26,69 грн/долар, знизивши його порівняно з 25 червня (26,70 грн).
Готівковий ринок
В обмінних пунктах України сьогодні, 26 червня 2020 року, в 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 1 копійку до 26,80 гривень за долар. Курс євро знизився на 6 копійок до 30,04 гривень за євро.
На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 26,60 (26,59 - 25 червня), продажу - 26,80 (26,81 - 25 червня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 29,63 (29,67 - 25 червня), продажу - 30,04 (30,12 - 25 червня) грн за євро. Середній курс купівлі російського рубля становить 3,42 (3,44 - 25 червня), продажу 3,87 (3,87 - 25 червня) грн за 10 рублів.
Нагадаємо, що в обмінних пунктах України сьогодні, 26 червня 2020 року, в 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 1 копійку до 26,80 гривень за долар. Курс євро знизився на 6 копійок до 30,04 гривень за євро.
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