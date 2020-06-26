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НБУ підвищив офіційний курс долара

Долар піднявся до позначки 26,69 гривень
Національний банк України (НБУ) на 29 червня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,69 гривень за долар. Курс на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.
НБУ підвищив офіційний курс долара Фото: з вільних джерел

Про це свідчать дані на сайті регулятора, передає РБК - Україна.

Офіційний курс гривні до долара на 29 червня встановлено на такому рівні: 26,6922 гривень за 1 долар (-0,008 грн). При цьому курс долара на 26 червня становить 26,7002 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 26 червня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 4 копійки до 26,70 гривень за долар, курс купівлі до 26,68 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 5 копійок до 29,94 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 26 червня довідковий курс на рівні 26,69 грн/долар, знизивши його порівняно з 25 червня (26,70 грн).

Готівковий ринок

В обмінних пунктах України сьогодні, 26 червня 2020 року, в 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 1 копійку до 26,80 гривень за долар. Курс євро знизився на 6 копійок до 30,04 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 26,60 (26,59 - 25 червня), продажу - 26,80 (26,81 - 25 червня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 29,63 (29,67 - 25 червня), продажу - 30,04 (30,12 - 25 червня) грн за євро. Середній курс купівлі російського рубля становить 3,42 (3,44 - 25 червня), продажу 3,87 (3,87 - 25 червня) грн за 10 рублів.

Нагадаємо, що в обмінних пунктах України сьогодні, 26 червня 2020 року, в 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 1 копійку до 26,80 гривень за долар. Курс євро знизився на 6 копійок до 30,04 гривень за євро.

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26 06 2020 16:40
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