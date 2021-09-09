НБУ припинить операції із довгострокового рефінансування і процентного свопу

НБУ згортає антикризові монетарні заходи з метою посилення ефекту від підвищення облікової ставки та стримування інфляції - з початку 4 кварталу припинять проведення операцій із довгострокового рефінансування та процентного свопу.

Про це повідомляє прес-служба НБУ, зазначає "Економічна правда".

"Це рішення узгоджується з Основними засадами грошово-кредитної політики на 2021 рік та середньострокову перспективу", - додають в регуляторі.

"Згортання антикризових монетарних заходів відповідає напряму монетарної політики Національного банку, спрямованої на стримування інфляції.

Водночас це рішення не матиме негативного впливу на банківську систему з огляду на збереження високого профіциту ліквідності", - заявив Національного банку Кирило Шевченко.

Повідомляється, що останній тендер із довгострокового рефінансування відбудеться 10 вересня, а аукціон своп процентної ставки - 29 вересня.

"Припинення здійснення Нацбанком операцій з процентного свопу не означає втрату зацікавленості з боку регулятора до розвитку цього інструменту.

Ми готові й надалі обговорювати напрями вдосконалення інфраструктури сегментів фінансового ринку", - зазначив заступник голови НБУ Юрій Гелетій.

Також Національний банк продовжив нормалізацію операційного дизайну монетарної політики з метою підвищення ефективності монетарної трансмісії.

Так, з 1 жовтня 2021 року строковість операцій з надання кредитів рефінансування на щотижневих тендерах скорочено з 90 до 30 днів.

Нагадаємо, що банківська система стала одним з осередків стабільності у період коронакризи