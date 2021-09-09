НБУ припинить операції із довгострокового рефінансування і процентного свопу
Про це повідомляє прес-служба НБУ, зазначає "Економічна правда".
"Це рішення узгоджується з Основними засадами грошово-кредитної політики на 2021 рік та середньострокову перспективу", - додають в регуляторі.
"Згортання антикризових монетарних заходів відповідає напряму монетарної політики Національного банку, спрямованої на стримування інфляції.
Водночас це рішення не матиме негативного впливу на банківську систему з огляду на збереження високого профіциту ліквідності", - заявив Національного банку Кирило Шевченко.
Повідомляється, що останній тендер із довгострокового рефінансування відбудеться 10 вересня, а аукціон своп процентної ставки - 29 вересня.
"Припинення здійснення Нацбанком операцій з процентного свопу не означає втрату зацікавленості з боку регулятора до розвитку цього інструменту.
Ми готові й надалі обговорювати напрями вдосконалення інфраструктури сегментів фінансового ринку", - зазначив заступник голови НБУ Юрій Гелетій.
Також Національний банк продовжив нормалізацію операційного дизайну монетарної політики з метою підвищення ефективності монетарної трансмісії.
Так, з 1 жовтня 2021 року строковість операцій з надання кредитів рефінансування на щотижневих тендерах скорочено з 90 до 30 днів.
Нагадаємо, що банківська система стала одним з осередків стабільності у період коронакризи
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Мінфін продав держоблігацій на 7,75 мільярдів
- ФОТО Бюджетний комітет Ради схвалив виділення 800 млн грн на будівництво "спортивних магнітів"
- ФОТО Компанії Держкосмосу отримали понад 800 мільйонів збитків
- Як вплинула коронакриза на світ бізнесу: що говорить експерт
- Глобальний збій: чому "падають" сайти соцмереж та інтернет-сервісів і як це шкодить користувачам