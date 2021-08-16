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НБУ рефінансував банки на ₴1,9 мільярда

Національний банк України 13 серпня 2021 року надав рефінансування семи банкам на 1,923 млрд гривень.
НБУ рефінансував банки на ₴1,9 мільярда Фото: 5.ua

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

"Національний банк України повідомляє, що 13.08.2021 відбулись тендери з рефінансування банків. Кількісний тендер строком до 84 днів, за результатами якого задоволені заявки 1-го банку на загальну суму 140,0 млн грн за процентною ставкою 9,00 % річних та процентний тендер на строк до 1 092 днів, за результатами якого задоволені заявки 6-ти банків на загальну суму 1 783,0 млн грн за середньозваженою процентною ставкою 9,18% річних", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, Національний банк починає поступово згортати екстрені заходи з підтримки банків: довгострокове рефінансування та операції своп процентної ставки. Так, із 1 липня 2021 року граничні строки кредитів довгострокового рефінансування скоротилися з 5 до 3 років. Також обмежуються обсяги аукціонів: із липня – до 5 млрд грн, із серпня – до 4 млрд грн, із вересня – до 3 млрд грн.

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16 08 2021 17:58
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