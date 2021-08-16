НБУ рефінансував банки на ₴1,9 мільярда

Національний банк України 13 серпня 2021 року надав рефінансування семи банкам на 1,923 млрд гривень.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

"Національний банк України повідомляє, що 13.08.2021 відбулись тендери з рефінансування банків. Кількісний тендер строком до 84 днів, за результатами якого задоволені заявки 1-го банку на загальну суму 140,0 млн грн за процентною ставкою 9,00 % річних та процентний тендер на строк до 1 092 днів, за результатами якого задоволені заявки 6-ти банків на загальну суму 1 783,0 млн грн за середньозваженою процентною ставкою 9,18% річних", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, Національний банк починає поступово згортати екстрені заходи з підтримки банків: довгострокове рефінансування та операції своп процентної ставки. Так, із 1 липня 2021 року граничні строки кредитів довгострокового рефінансування скоротилися з 5 до 3 років. Також обмежуються обсяги аукціонів: із липня – до 5 млрд грн, із серпня – до 4 млрд грн, із вересня – до 3 млрд грн.