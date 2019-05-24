НБУ: Розпуск Ради обійдеться в $300-400 млн
"З приводу розпуску парламенту - так, розпуск обійдеться платникам податків в 300-400 мільйонів доларів. Чому? Тому що тепер позичати доведеться під інші відсотки", - написав перший заступник голови ради Національного банку України Тимофій Мілованов на своїй сторінці у Facebook.
"У світі є передчуття глобальної економічної кризи. Коли настане криза, вартість грошей для України зросте в рази. Зараз ми беремо під 8-10% в доларах, а будемо під 30%. Тому макроекономічна стабільність, структурні реформи, технократичний уряд і програма МВФ нам критично важливі", - вважає перший заступник голови ради НБУ.
Раніше, голова Національного банку України Яків Смолій заявив, що він і його команда не збираються у відставку.
Нагадаємо, що Кабінет міністрів офіційно підтвердив, що місія МВФ вирішила достроково припинити роботу в Україні.
Водночас, МВФ готовий поновити тісне співробітництво з Україною після виборів до Верховної Ради й призначення нового уряду
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