НБУ суттєво скоротив продаж валюти з резервів Такий високий рівень продажів валюти Національним банком востаннє спостерігався на початку травня

Нацбанк минулого тижня скоротив продаж валюти на ринку до 588 млн доларів після того, як декілька тижнів поспіль продавав близько мільярда доларів.

Фото: gettyimages.com

Про це йдеться у даних НБУ. Такий високий рівень продажів валюти Національним банком востаннє спостерігався на початку травня. За тиждень 11-15 липня Національному банку вдалося придбати всього 7,4 млн доларів – дещо менше, ніж минулого тижня, коли регулятор придбав 7,6 млн дол. Від початку року НБУ продав вже 14,7 млрд доларів та 1,8 млрд євро, а придбав - майже 1,9 млрд доларів та 110 млн євро. Наразі НБУ використовує продаж валюти з резервів зокрема для стримування тиску на валютному ринку, спричинений емісією гривні.

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