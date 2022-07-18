НОВИНИНацбанк минулого тижня скоротив продаж валюти на ринку до 588 млн доларів після того, як декілька тижнів поспіль продавав близько мільярда доларів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НБУ суттєво скоротив продаж валюти з резервів
Такий високий рівень продажів валюти Національним банком востаннє спостерігався на початку травня
Фото: gettyimages.com
Про це йдеться у даних НБУ.
Такий високий рівень продажів валюти Національним банком востаннє спостерігався на початку травня.
За тиждень 11-15 липня Національному банку вдалося придбати всього 7,4 млн доларів – дещо менше, ніж минулого тижня, коли регулятор придбав 7,6 млн дол.
Від початку року НБУ продав вже 14,7 млрд доларів та 1,8 млрд євро, а придбав - майже 1,9 млрд доларів та 110 млн євро.
Наразі НБУ використовує продаж валюти з резервів зокрема для стримування тиску на валютному ринку, спричинений емісією гривні.
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18 07 2022 12:47 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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