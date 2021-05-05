НБУ уточнив вимоги до абонентів Системи BankID

Система BankID сьогодні налічує 91 учасника, з них: 34 банки-ідентифікатори; 57 абонентів-надавачів послуг

Національний банк України із метою посилення ефективності та надійності функціонування Системи BankID НБУ продовжує роботу з вдосконалення нормативно-правової бази та уточнив вимоги до абонентів системи.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зокрема, регулятор: зобов’язав абонентів – ідентифікаторів здійснювати багатофакторну автентифікацію користувачів Системи BankID НБУ до моменту передачі персональних даних користувачів через систему;

посилив вимоги до банків стосовно передачі актуальних даних користувачів;

передбачив для абонентів - надавачів послуг можливість використання Системи BankID НБУ виключно для надання користувачам тих послуг, за якими надано дозвіл Радою Системи BankID НБУ;

розширив повноваження Ради Системи BankID НБУ в частині контролю за дотриманням умов укладених договорів та відповідальності абонентів системи.

Такі зміни містить постанова Правління Національного банку України від 27 квітня 2021 № 35 "Про затвердження Змін до Положення про Систему BankID Національного банку України" (далі – Постанова №35). Документ набирає чинності з 1 травня 2021 року. Зі свого боку, банки України – абоненти ідентифікатори зобов’язані привести свою діяльність у відповідність до вимог Постанови №35 не пізніше 1 липня 2021 року.

Зазначається, що Система BankID сьогодні налічує 91 учасника, з них: 34 банки-ідентифікатори; 57 абонентів-надавачів послуг.

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