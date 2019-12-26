Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

НБУ вводить в обіг монети, присвячені військовослужбовцям і військовим медикам

Обидві монети - випущені тиражем 1 млн штук
Національний банк України вводить в обіг дві пам'ятні монети номіналом 10 гривень, присвячені українським військовослужбовцям і військовим медикам.
НБУ вводить в обіг монети, присвячені військовослужбовцям і військовим медикам Фото: 5.ua

Про це повідомляють на сайті НБУ, передає LB.ua.

Обидві монети - "На варті життя" і "Учасникам бойових дій на території інших держав" - випущені тиражем 1 млн штук.

Відзначають, що монета "На варті життя" присвячена військовим медикам - "людям, чия професія поєднує в собі медичні та військові знання, які самовіддано служать Батьківщині, щодня рятуючи життя її захисників, роблять подвиг милосердя, мужності та стійкості".

На аверсі монети розміщено малий Державний Герб України, напис "Україна", рік карбування монети - 2019, у центрі - стилізована композиція: полум'я, на тлі якого - хрест, символ медицини, навколо - камуфльовані уламки, які символізують драматизм війни; внизу між уламками - логотип Банкнотно-монетного двору Нацбанку.

На реверсі - стилізована композиція: військовий медик надає допомогу пораненому бійцю під час бойових дій, дзеркальні силуети вертольота і групи військових, що йдуть до нього з ношами, (ліворуч) напис: "На варті життя".

Монета "Учасникам бойових дій на території інших держав" присвячена українським військовослужбовцям - учасникам багатьох миротворчих місій.

На аверсі розміщено малий Державний Герб, над яким напис "Україна"; на дзеркальному тлі - стилізована композиція: на тлі моделі Землі зображені континенти і вказаний номінал 10 гривень; рік карбування монети 2019, логотип Банкнотно-монетного двору Нацбанку, напис "Учасникам бойових дій на території інших держав".

На реверсі в обрамленні рослинного орнаменту на дзеркальному тлі написи: "Обов'язок. Мужність. Пам'ять".

Нагадаємо, що З 20 грудня Національний банк України водить в обіг монету номіналом п'ять гривень.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

26 12 2019 14:00
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Фінансовий комітет Ради пропонує законопроект, який створить хаос на гральному ринку

Фінансовий комітет Ради пропонує законопроект, який створить хаос на гральному ринку

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.