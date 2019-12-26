НБУ вводить в обіг монети, присвячені військовослужбовцям і військовим медикам

Національний банк України вводить в обіг дві пам'ятні монети номіналом 10 гривень, присвячені українським військовослужбовцям і військовим медикам.

Про це повідомляють на сайті НБУ, передає LB.ua.

Обидві монети - "На варті життя" і "Учасникам бойових дій на території інших держав" - випущені тиражем 1 млн штук.

Відзначають, що монета "На варті життя" присвячена військовим медикам - "людям, чия професія поєднує в собі медичні та військові знання, які самовіддано служать Батьківщині, щодня рятуючи життя її захисників, роблять подвиг милосердя, мужності та стійкості".

На аверсі монети розміщено малий Державний Герб України, напис "Україна", рік карбування монети - 2019, у центрі - стилізована композиція: полум'я, на тлі якого - хрест, символ медицини, навколо - камуфльовані уламки, які символізують драматизм війни; внизу між уламками - логотип Банкнотно-монетного двору Нацбанку.

На реверсі - стилізована композиція: військовий медик надає допомогу пораненому бійцю під час бойових дій, дзеркальні силуети вертольота і групи військових, що йдуть до нього з ношами, (ліворуч) напис: "На варті життя".

Монета "Учасникам бойових дій на території інших держав" присвячена українським військовослужбовцям - учасникам багатьох миротворчих місій.

На аверсі розміщено малий Державний Герб, над яким напис "Україна"; на дзеркальному тлі - стилізована композиція: на тлі моделі Землі зображені континенти і вказаний номінал 10 гривень; рік карбування монети 2019, логотип Банкнотно-монетного двору Нацбанку, напис "Учасникам бойових дій на території інших держав".

На реверсі в обрамленні рослинного орнаменту на дзеркальному тлі написи: "Обов'язок. Мужність. Пам'ять".

Нагадаємо, що З 20 грудня Національний банк України водить в обіг монету номіналом п'ять гривень.