НБУ запровадив контроль за небанківськими фінустановами

"Національний банк з метою невідкладного реагування на наявні і потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці та територіальній цілісності України удосконалив механізм реалізації санкцій"

Національний банк запровадив контроль за небанківськими фінансовими установами та операторами поштового зв'язку.

"Національний банк з метою невідкладного реагування на наявні і потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці та територіальній цілісності України удосконалив механізм реалізації санкцій", - повідомляє прес-служба НБУ.

"Зокрема, запроваджено контроль за небанківськими фінансовими установами та операторами поштового зв'язку через подання до НБУ інформації про: відмови у проведенні валютно-обмінних операцій особам, зазначеним у санкційних списках, до яких застосовано санкції "блокування активів" або "зупинення фінансових операцій"; відмови в здійсненні переказу коштів без відкриття рахунків за дорученням чи на користь осіб, зазначених у санкційних списках", - йдеться в повідомленні.

Зазначені зміни затверджені Постановою Правління Національного банку від 28 березня 2019 року. Документ набуде чинності з 30 березня 2019 року.

Нагадаємо, що у НБУ закликали знизити облікову ставку для стимулювання економічного зростання.