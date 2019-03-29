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НБУ запровадив контроль за небанківськими фінустановами

"Національний банк з метою невідкладного реагування на наявні і потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці та територіальній цілісності України удосконалив механізм реалізації санкцій"
Національний банк запровадив контроль за небанківськими фінансовими установами та операторами поштового зв'язку.
НБУ запровадив контроль за небанківськими фінустановами Фото:112.ua

"Національний банк з метою невідкладного реагування на наявні і потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці та територіальній цілісності України удосконалив механізм реалізації санкцій", - повідомляє прес-служба НБУ. 

"Зокрема, запроваджено контроль за небанківськими фінансовими установами та операторами поштового зв'язку через подання до НБУ інформації про: відмови у проведенні валютно-обмінних операцій особам, зазначеним у санкційних списках, до яких застосовано санкції "блокування активів" або "зупинення фінансових операцій"; відмови в здійсненні переказу коштів без відкриття рахунків за дорученням чи на користь осіб, зазначених у санкційних списках", - йдеться в повідомленні.

Зазначені зміни затверджені Постановою Правління Національного банку від 28 березня 2019 року. Документ набуде чинності з 30 березня 2019 року.

Нагадаємо, що у НБУ закликали знизити облікову ставку для стимулювання економічного зростання.

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29 03 2019 22:33
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