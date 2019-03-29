НБУ запровадив контроль за небанківськими фінустановами
"Національний банк з метою невідкладного реагування на наявні і потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці та територіальній цілісності України удосконалив механізм реалізації санкцій", - повідомляє прес-служба НБУ.
"Зокрема, запроваджено контроль за небанківськими фінансовими установами та операторами поштового зв'язку через подання до НБУ інформації про: відмови у проведенні валютно-обмінних операцій особам, зазначеним у санкційних списках, до яких застосовано санкції "блокування активів" або "зупинення фінансових операцій"; відмови в здійсненні переказу коштів без відкриття рахунків за дорученням чи на користь осіб, зазначених у санкційних списках", - йдеться в повідомленні.
Зазначені зміни затверджені Постановою Правління Національного банку від 28 березня 2019 року. Документ набуде чинності з 30 березня 2019 року.
Нагадаємо, що у НБУ закликали знизити облікову ставку для стимулювання економічного зростання.
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