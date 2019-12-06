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НБУ зареєстрував нову платіжну систему
"Національний банк України узгодив правила внутрішньодержавної платіжної системи "Юапей" і вніс дані про неї до Реєстру платіжних систем, систем розрахунків, учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури"
Фото:112.ua
"Національний банк України узгодив правила внутрішньодержавної платіжної системи "Юапей" і вніс дані про неї до Реєстру платіжних систем, систем розрахунків, учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури", - повідомляє прес-центр НБУ.
Платіжною організацією внутрішньодержавної платіжної системи "Юапей" є ТОВ "ФК ЮАПЕЙ" (м. Київ).
Зазначається, що "Юапей" стала одинадцятою внутрішньодержавною платіжною системою на ринку України, створеною небанківськими установами.
Нагадаємо, що Нацбанк створив спеціальний підрозділ, щоб захистити права споживачів фінансових послуг.
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12 06 2019 21:37 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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