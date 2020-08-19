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НБУ зобов'язав банки інформувати клієнтів про розмір кредитного ліміту

Інформація про стан рахунку та кредитного ліміту буде надаватися окремо
З 1 вересня банки будуть зобов’язані вчасно повідомляти клієнтів про встановлення, збільшення чи зменшення кредитних лімітів. Відповідна норма міститься в постанові НБУ про розкриття повної інформації про послуги в рекламі та на веб-сайтах банків.
НБУ зобов Фото: з вільних джерел

Про це повідомляє прес-служба Національного банку України, передає РБК - Україна.

Серед іншого банки будуть зобов’язані чітко інформувати клієнтів у смс-повідомленнях, інтернет-банкінгу, месенджері чи електронною поштою (залежно від того, який канал зв’язку обрав споживач) про суму коштів на поточному рахунку клієнта та окремо про розмір кредитного ліміту його картки.

Як зазначається в повідомленні, до НБУ продовжують надходити звернення громадян стосовно "неправдивого" смс-інформування: коли банки надсилають клієнтам повідомлення про залишок на рахунку, але цей залишок формується не лише з власних коштів, а ще й з кредитного ліміту.

"У результаті клієнти не розуміють, скільки фактично коштів залишилося на рахунку, відповідно можуть скористатися кредитними коштами, навіть не усвідомлюючи цього", - зазначають в НБУ.

Нагадаємо, що курс долара на міжбанку за станом на 10:30 19 серпня 2020 року в продажу в порівнянні з закриттям попередньої сесії зріс на 2 копійки до 27,31 гривень за долар, курс купівлі до 27,29 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 5 копійок до 32,58 гривень за євро.

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19 08 2020 14:00
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