"Не чекайте вказівок зверху": Степанов закликав місцеву владу самостійно стримувати пандемію

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов радить представникам органів місцевої влади на власний розсуд вводити карантинні обмеження, не чекаючи вказівок від уряду.

Про це він заявив під час брифінгу, пише пресслужба МОЗ, повідомляє "Громадське".

"Не все залежить виключно від МОЗ. Хочу звернутися до місцевих органів влади — мерів районних міст, обласних центрів, голів територіальних громад. Коронавірус — наша спільна біда", — наголосив він.

За словами Степанова, саме від спільної відповідальності залежить, чи зможе Україна здолати цей недуг. Він просить не чекати "вказівок зверху" чи розпоряджень, самостійно вживати контрзаходи на місцях та контролювати дотримання карантину і рекомендацій МОЗ.

Міністр також закликав місцеву владу запроваджувати превентивні заходи. Наголошує, що всі ці дії — винятково в інтересах громад. Як приклад навів міського голову Львова Андрія Садового, який не став чекати на оголошення "червоної зони" в області й своїм рішенням перевів місцевих школярів на дистанційне навчання.

"Садовий вирішив перевести учнів 5–11 класів на дистанційну форму навчання, щоб зменшити мобільність населення. Щоб категорія громадян, які є вчителями, менше спілкувалися, не виходили на роботу. Мені здається, що це достатньо зрозуміле й грамотне рішення", — зазначив Степанов.

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