CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСтаном на ранок 15 серпня в результаті ускладнення погодних умов знеструмлено 151 населений пункт у 5 областях України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Негода знеструмила 151 населений пункт у п'яти областях України
Залишаються зруйнованими 174 дахи будівель у трьох областях
Фото:ДСНС
У Чернігівській області знеструмлено 61 населений пункт, у Львівській - 34, Тернопільській - 25, Чернівецькій - 19 та Волинській - 12. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго, повідомляє пресслужба ДСНС.
Крім того, залишаються частково зруйнованими 174 дахи будівель у Чернігівській, Тернопільській і Чернівецькій областях.
Нагадаємо, що внаслідок негоди в ніч з 3 на 4 серпня в Одеській та Кіровоградській області знеструмлені 40 населених пунктів.
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