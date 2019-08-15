Негода знеструмила 151 населений пункт у п'яти областях України Залишаються зруйнованими 174 дахи будівель у трьох областях

Станом на ранок 15 серпня в результаті ускладнення погодних умов знеструмлено 151 населений пункт у 5 областях України.

Фото:ДСНС

У Чернігівській області знеструмлено 61 населений пункт, у Львівській - 34, Тернопільській - 25, Чернівецькій - 19 та Волинській - 12. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго, повідомляє пресслужба ДСНС. Крім того, залишаються частково зруйнованими 174 дахи будівель у Чернігівській, Тернопільській і Чернівецькій областях. Нагадаємо, що внаслідок негоди в ніч з 3 на 4 серпня в Одеській та Кіровоградській області знеструмлені 40 населених пунктів.

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