Німеччина не може діяти сама - Шольц про постачання танків Україні
Про це повідомляє Süddeutsche Zeitung.
У понеділок у Берліні Шольц ухилився від питання про надання Україні західних бойових танків.
"Позиція, яку уряд Німеччини зайняв від початку і яка залишиться нашою позицією в майбутньому, залишається, а саме: Німеччина не може діяти сама", — сказав Шольц.
За його словами, Німеччина підтримала Україну дуже всебічно і спільно з союзниками.
"Ми також доставили дуже ефективну зброю, яка має значення в поточних бойових діях", — сказав Шольц, який виступив перед пресою разом із прем’єр-міністром Ізраїлю Яїром Лапідом.
Шольц згадав про зенітні установки Gepard, Panzerhaubitze 2000, реактивні системи залпового вогню та зенітну систему Iris-T.
У федеральному уряді також підкреслили, що ухвалюватимуть рішення про можливе постачання бойових танків в Україну лише в тісній консультації з союзниками.
"Канцлер кілька разів говорив, що в цьому питанні самотужки діяти не вийде, Німеччина не буде тут на самоті", — заявила в понеділок у Берліні представниця уряду Крістіана Гоффманн.
Раніше повідомлялось, що влада ФРН не хоче спонукати росію діяти в результаті ірраціонально і нападати на інші держави.
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