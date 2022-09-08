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Німецькі вчені винайшли технологію холодного заварювання кави лазером

Вдалося отримати напій, який нічим не поступається класичному чаклуну брю, який вимагає настоювання від восьми до 24 години.
Німецькі вчені винайшли технологію холодного заварювання кави лазером Фото: з вільних джерел
Група вчених із Університету Дуйсбург-Ессен (UDE, Німеччина) застосували лабораторний лазер, щоб заварити каву. 
"Зокрема дослідили, налаштували його так, щоб він давав імпульси, потужністю 125 пікоджоулів, тривалістю десять пікосекунд. Все це проходить через суміш меленої кави та води протягом трьох хвилин. За даними джерела, промінь проходить через напій до 80 тисяч разів на секунду", - повідомляє "Кореспондент" з посиланням на Slashgear.
"Лазерна" заварка мала майже таку ж кислотність, а рівень кофеїну виявився ближчим до звичайної гарячої кави.
Вчені припускають, що їхній винахід може бути комерційно успішним і що в майбутньому такий метод заварювання буде масово використвіватися.
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09 08 2022 14:24
ТЕГИ: кава, лазер
МЕДІА
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