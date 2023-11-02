Німецька компанія MBDA Deutschland готова відновити виробництво далекобійних ракет Taurus якнайшвидше.

Про це MBDA Deutschland написала в X (Twitter).

"Виробництво Taurus може бути відновлено за найкоротший час", - зазначиили представники MBDA. Мова, зокрема, про можливість інтеграції нових технічних досягнень. Це означає, що можливості клієнта зберігаються на найближчі десятиліття", - йдеться в дописі.

Розмови про надання Україні ракет Taurus точаться вже не один місяць. Наразі канцелер Німеччини не ухвалив надання далекобійних ракет ЗСУ.

Але Бундестаг заявляв, що Україна має право бити ракетами Taurus по цілях в росії.