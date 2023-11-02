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Німецький виробник Taurus може відновити виробництво ракет вже найближчим часом

02 листопада 2023, 19:23
Німецький виробник Taurus може відновити виробництво ракет вже найближчим часом
Німецька компанія MBDA Deutschland готова відновити виробництво далекобійних ракет Taurus якнайшвидше.

Про це MBDA Deutschland написала в X (Twitter).

"Виробництво Taurus може бути відновлено за найкоротший час", - зазначиили представники MBDA. Мова, зокрема, про можливість інтеграції нових технічних досягнень. Це означає, що можливості клієнта зберігаються на найближчі десятиліття", - йдеться в дописі. 

Розмови про надання Україні ракет Taurus точаться вже не один місяць. Наразі канцелер Німеччини не ухвалив надання далекобійних ракет ЗСУ. 

Але Бундестаг заявляв, що Україна має право бити ракетами Taurus по цілях в росії.

 

TaurusMBDA Deutschland

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