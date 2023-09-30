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Україна має право бити ракетами по цілях в росії – Бундестаг

30 вересня 2023, 17:07
Україна має право бити ракетами по цілях в росії – Бундестаг
Фото: deutsche-sprache.ru
Голова комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерман закликала уряд Німеччини негайно поставити Україні далекобійні ракети Taurus.

Про це повідомляє Merkur.

"За допомогою цілеспрямованого використання цих ракет українська армія може серйозно порушити російську логістику. При цьому, вважає вона, потрібно визнати, що Київ може атакувати за допомогою Taurus цілі в самій росії", - сказала Штрак-Циммерман.

За її словами, міжнародне право також дозволяє Україні атакувати військові об'єкти на території російського агресора, незалежно від того, де ця зброя була вироблена і хто її постачав. 

Очільниця комітету Бундестагу застерегла канцлера Німеччини Олафа Шольца від подальшого зволікання з поставками ракет, які обговорюється вже півроку.

"Кожен з нас все зважує. Але якщо зволікати, можна лише продовжити страждання", - додала Штрак-Циммерман.

 

РосіявійнаУкраїнабундестаг

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