Реєстрація Вхід
RSS
ЗДОРОВ'Я НОВИНИ

Ніжину дозволили запустити громадський транспорт, попри "червону зону"

Наголошується, що ослаблення карантину набуде чинності з півночі вівторка, 22 вересня
Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на позачерговому засіданні в понеділок, 21 вересня, дозволила в місті Ніжин Чернігівської області відновити міські пасажирські перевезення і роботу всіх навчальних закладів. Ніжин знаходиться в "червоній зоні" адаптивного карантину.
Ніжину дозволили запустити громадський транспорт, попри "червону зону"

Про це повідомляє прес-служба Ніжинської міської ради, передає РБК - Україна.

Наголошується, що ослаблення карантину набуде чинності з півночі вівторка, 22 вересня.

enlightened Зазначимо, що з 14 вересня Ніжин знаходиться в "червоній зоні" карантину.

Нагадаємо, що 21 вересня в Україні 178 353 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, із них 3 583 летальні, 78 184 пацієнти одужали.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

21 09 2020 15:40
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Кава, сік чи звичайна вода — як у спеку врятуватися від спраги?

Кава, сік чи звичайна вода — як у спеку врятуватися від спраги?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.