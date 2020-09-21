ЗДОРОВ'Я НОВИНИДержавна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на позачерговому засіданні в понеділок, 21 вересня, дозволила в місті Ніжин Чернігівської області відновити міські пасажирські перевезення і роботу всіх навчальних закладів. Ніжин знаходиться в "червоній зоні" адаптивного карантину.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ніжину дозволили запустити громадський транспорт, попри "червону зону"
Наголошується, що ослаблення карантину набуде чинності з півночі вівторка, 22 вересня
Про це повідомляє прес-служба Ніжинської міської ради, передає РБК - Україна.
Наголошується, що ослаблення карантину набуде чинності з півночі вівторка, 22 вересня.
Зазначимо, що з 14 вересня Ніжин знаходиться в "червоній зоні" карантину.
Нагадаємо, що 21 вересня в Україні 178 353 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, із них 3 583 летальні, 78 184 пацієнти одужали.
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