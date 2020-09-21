Ніжину дозволили запустити громадський транспорт, попри "червону зону" Наголошується, що ослаблення карантину набуде чинності з півночі вівторка, 22 вересня

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на позачерговому засіданні в понеділок, 21 вересня, дозволила в місті Ніжин Чернігівської області відновити міські пасажирські перевезення і роботу всіх навчальних закладів. Ніжин знаходиться в "червоній зоні" адаптивного карантину.

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