Нобелівську премію миру отримала іранська правозахисниця. Зеленський був у номінації

Лауреатами Нобелівської премії миру цього року стала ув'язнена іранська журналістка та активістка Наргес Мохаммаді.

Про це комітет написав в X (Twitter).

Мохаммаді була заарештована іранським режимом 13 разів і 5 разів була засуджена.

Загалом її засудили до 31 року тюремного ув'язнення і 154 ударів батогом.

Мохаммаді все ще перебуває у в'язниці.

Серед номінантів був президент Володимир Зеленський.