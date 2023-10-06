Нобелівську премію миру отримала іранська правозахисниця. Зеленський був у номінації
06 жовтня 2023, 12:31
Лауреатами Нобелівської премії миру цього року стала ув'язнена іранська журналістка та активістка Наргес Мохаммаді.
Про це комітет написав в X (Twitter).
Мохаммаді була заарештована іранським режимом 13 разів і 5 разів була засуджена.
Загалом її засудили до 31 року тюремного ув'язнення і 154 ударів батогом.
Мохаммаді все ще перебуває у в'язниці.
Серед номінантів був президент Володимир Зеленський.