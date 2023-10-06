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Нобелівську премію миру отримала іранська правозахисниця. Зеленський був у номінації

06 жовтня 2023, 12:31
Нобелівську премію миру отримала іранська правозахисниця. Зеленський був у номінації
Лауреатами Нобелівської премії миру цього року стала ув'язнена іранська журналістка та активістка Наргес Мохаммаді.

Про це комітет написав в X (Twitter).

Мохаммаді була заарештована іранським режимом 13 разів і 5 разів була засуджена. 

Загалом її засудили до 31 року тюремного ув'язнення і 154 ударів батогом. 

Мохаммаді все ще перебуває у в'язниці. 

Серед номінантів був президент Володимир Зеленський.

 

Нобелівська премія мируНаргес Мохаммаді

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