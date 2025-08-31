Сварка Трампа з прем’єром Індії виникла через Нобелівську премію — NYT

Відмова Моді висунути Трампа на нобелівську премію стала однією з причин погіршення відносин між двома політиками.

Бажання Дональда Трампа будь що отримати Нобелівську премію миру стало причиною його сварки з прем’єр-міністром Індії, яка своєю чергою, ймовірно, і була справжньою причиною запровадження додаткових мит на індійські товари.

Про це пише The New York Times.

Останнім часом президент США вихваляється тим, що від початку своєї другої каденції він буцімто закінчив вже сім різних війн у світі. Він жодного разу не озвучував, які ж саме війни встиг закінчити, але, вочевидь, на свій рахунок він записав і деескалацію між Індією і Пакистаном. У травні поточного року ці дві країни обмінялися серією повітряних ударів протягом кількох днів, але швидко домовилися припинити вогонь за дипломатичного посередництва США.

Як пише NYT із посиланням на обізнані джерела, 17 червня Трамп провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді, в якій повідомив тому, що Пакистан вже висунув його, Трампа, на премію миру. Це був досить прозорий натяк на те, що Індія має зробити те саме.

"Індійський лідер розлютився. Він заявив пану Трампу, що втручання США не має нічого спільного з нещодавнім припиненням вогню. Воно було врегульовано безпосередньо між Індією та Пакистаном", – пише NYT зі слів інсайдерів.

Автори публікації зазначають, що ця відмова Моді висунути Трампа на нобелівську премію стала однією з причин погіршення відносин між двома політиками, які непогано ладнали в минулому. Ця сварка відбулася на тлі складних переговорів про торговельну угоду між Індією і США. Оскільки Індія не хотіла йти на поступки, Трамп запровадив два 25-відсоткові тарифи на індійський експорт в США (тобто сукупно +50%), оголосивши один з цих тарифів покаранням Індії за купівлю російської нафти.

NYT зауважує, що "для багатьох чиновників та спостерігачів" ці драконівські тарифи щодо Індії виглядають радше як покарання за незговірливість, аніж за імпорт російської сирої нафти. Особливо з урахуваннням того, що Китай, теж великий імпортер російської нафти, таких тарифів уникнув.