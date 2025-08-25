Трамп прагне Нобелівської премії миру, але в комітеті налаштовані скептично — WP

За даними видання, прагнення здобути премію було наскрізним під час обох президентських термінів Трампа.

Президент США Дональд Трамп активно домагається Нобелівської премії миру, однак більшість членів Норвезького Нобелівського комітету, який ухвалює рішення, відкрито його критикували.

Про це пише The Washington Post.

За даними видання, прагнення здобути премію було наскрізним під час обох президентських термінів Трампа. В останні місяці його зусилля лише посилилися — від публічних заяв на зустрічах із лідерами світу до приватних розмов з норвезькими політиками.

Втім, щонайменше троє з п’яти членів комітету висловлювали негативне ставлення до американського президента. Голова комітету Йорген Ватне Фріднес звинувачував його у підриві свободи слова, а інші члени — у загрозах для демократії та міжнародного порядку.

Попри те, що Трамп приписує собі «завершення кількох війн» та підписання мирних угод, скептицизм у Норвегії щодо нього залишається високим. За даними опитувань, лише 7% норвежців підтримали б його у виборах проти віцепрезидентки Камали Гарріс.

Цьогоріч Трамп не зможе отримати премію, оскільки дедлайн для висування кандидатів сплив ще в січні. Серед основних претендентів на 2025 рік — прем’єр Катару Мохаммед бін Абдулрахман аль Тані, Центр Картера та Міжнародний кримінальний суд.

Водночас Трамп залишається у списку можливих номінантів на 2026 рік. У червні його висунув уряд Пакистану за роль у врегулюванні індійсько-пакистанської кризи. Після азербайджансько-вірменської мирної декларації в Білому домі ініціативу підтримали також лідери Азербайджану й Вірменії.

Серед прихильників кандидатури Трампа — прем’єр Камбоджі Хун Манет, президент Габону Бріс Олігі Нгуема, прем’єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу та глава МЗС Руанди Олів’є Ндухунгіреге.