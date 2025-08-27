Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Трамп ввів 50% мита на імпорт з Індії

27 серпня 2025, 11:04
Трамп ввів 50% мита на імпорт з Індії
Фото: з вільного доступу
Президент США звинуватив Нью-Делі у фінансуванні війни росії через закупівлю її нафти.

Президент США Дональд Трамп підписав указ про підвищення мит на індійський імпорт до 50%, пояснивши це необхідністю покарати Індію за продовження закупівель російської нафти.

За словами Трампа, такі дії Нью-Делі опосередковано фінансують війну рф проти України, повідомляє Bloomberg.

Нові тарифи набули чинності в ніч на середу, 27 серпня. Вони подвоїли попередні 25% збори та торкнуться понад 55% усього індійського експорту до США - найбільшого зовнішнього ринку для Індії.

Під нові обмеження потрапили, зокрема, текстиль, взуття, побутова електроніка, але фармацевтичні товари та продукція Apple, яка активно інвестує в індійські заводи, поки звільнені від нових мит.

Цей крок різко погіршив відносини між Вашингтоном і Нью-Делі, які ще донедавна розвивали стратегічне партнерство на фоні протистояння з Китаєм. Міністерство закордонних справ Індії назвало рішення США "несправедливим і необґрунтованим" та заявило, що країна не припинить імпорт російської нафти.

"Це матиме дуже великий вплив на індійських експортерів, оскільки 50% тарифи - неприйнятні для наших клієнтів у США", – заявив Ісрар Ахмед, директор Farida Shoes Pvt. Ltd., яка постачає на американський ринок понад 60% своєї продукції.

Незважаючи на жорсткі мита, економічний вплив на Індію може бути обмеженим. Близько 60% ВВП країни формує внутрішнє споживання, а частка експорту до США складає лише 2% від загального обсягу ВВП, хоча у 2024 році експорт до США сягнув 87,4 млрд доларів.

Раніше ми писали, що Моді ігнорує дзвінки Трампа на тлі торговельної суперечки між США та Індією.

 

