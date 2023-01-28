НОК України розгляне бойкот Олімпіади-2024

Може статися так, що команди росії та білорусі повернуть до змагань

Національний олімпійський комітет України розгляне питання можливого бойкоту Олімпійських ігор 2024 року, повідомив депутат Верховної Ради Жан Беленюк.

"3 лютого буде проведено позачергову генеральну асамблею НОК України щодо можливого бойкоту Олімпійських ігор у Парижі 2024 року у разі дозволу російським та білоруським спортсменам повернутися на міжнародні спортивні арени до припинення агресії росії проти України", - написав він в Telegram.

На думку Беленюка, все йде до того, що команди росії та білорусі повернуть, й ця подія буде мати серйозні наслідки.

Раніше міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт заявив, що в разі, якщо в Олімпіаді-2024 будуть брати участь спортсмені з росії та білорусі, Україна може відмовитись від змагань.