БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИНова авіакомпанія Lumiwings планує запустити два маршрути в Україну з Італії у літньому сезоні 2021 року.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Нова авіакомпанія запустить два маршрути в Україну з Італії
Фото: gettyimages.com
Про це пише "Економічна правда" з посиланням на avianews.
За даними компанії TAL Aviation Group, яка представлятиме інтереси авіаперевізника в Україні, в червні він почне літати з Форлі і Перуджі в Одесу.
Рейси заплановані два рази в тиждень: по понеділках і п'ятницях.
Повідомляється, що продаж квитків буде відкрито незабаром. В ціну перевезення буде включена ручна поклажа 8 кг і одне місце багажу вагою до 23 кг.
Сама авіакомпанія створена в Греції, і раніше виконувала рейси на замовлення інших авіаперевізників.
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31 01 2021 12:21 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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