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Нова авіакомпанія запустить два маршрути в Україну з Італії

Нова авіакомпанія Lumiwings планує запустити два маршрути в Україну з Італії у літньому сезоні 2021 року.
Нова авіакомпанія запустить два маршрути в Україну з Італії Фото: gettyimages.com

Про це пише "Економічна правда" з посиланням на avianews.

За даними компанії TAL Aviation Group, яка представлятиме інтереси авіаперевізника в Україні, в червні він почне літати з Форлі і Перуджі в Одесу.

Рейси заплановані два рази в тиждень: по понеділках і п'ятницях.

Повідомляється, що продаж квитків буде відкрито незабаром. В ціну перевезення буде включена ручна поклажа 8 кг і одне місце багажу вагою до 23 кг.

Сама авіакомпанія створена в Греції, і раніше виконувала рейси на замовлення інших авіаперевізників.

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31 01 2021 12:21
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