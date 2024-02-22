Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Нова Зеландія виділила $16 млн допомоги Україні

22 лютого 2024, 09:01
Нова Зеландія виділила $16 млн допомоги Україні
Уряд Нової Зеландії оголосив про новий пакет військової і гуманітарної допомоги для України на майже 16 мільйонів доларів, а також про посилення антиросійських санкцій.

Про це йдеться у спільній заяві міністрів закордонних справ Вінстона Петерса та оборони Джудіт Коллінз до других роковин початку російського вторгнення, передає Укрінформ.

"росія розпочала своє незаконне повномасштабне вторгнення в Україну, грубо порушуючи міжнародне право, включно зі Статутом ООН, що завдало жахливих людських втрат і страждань та суттєво вплинуло на регіональну й глобальну стабільність", - йдеться в заяві уряду. 

Там додали, що саме тому Нова Зеландія продовжує підтримувати Україну, і з цим пакетом на 25,9 мільйона новозеландських доларів ($16 млн) загальний обсяг наданої за останні два роки допомоги перевищить 100 мільйонів ($62 млн). 

"Це демонструє непохитну підтримку Новою Зеландією України та нашу серйозну прихильність захисту міжнародної системи, заснованої на правилах", - заявив Петерс.

Міністерка оборони додала, що 97 новозеландських військових впродовж останніх двох років спільно з партнерами в ЄС і Британії навчали українських солдатів веденню розвідки, зв’язку і надавали матеріально-технічну підтримку.

Коллінз сказала, що уряд країни вирішив продовжити розгортання персоналу міноборони для підтримки України до червня 2025 року,. 

Вже з липня цього року новозеландські інструктори почнуть спеціалізовану підготовку українських фахівців із надання допомоги пораненим у бойових діях, інженерно-технічної підготовки і навчання знешкодженню вибухових боєприпасів на морі.

Джудіт Коллінз повідомлиа, що персонал її відомства базуватиметься виключно в країнах Європи, в Україну ніхто не заходитиме.

Нови пакет допомоги включає 4 млн доларів до Міжнародного фонду під керівництвом Британії на закупівлю зброї і боєприпасів для України. Ще 4,3 млн піде на гуманітарну допомогу для підтримки постраждалих від війни українців. Також 1,9 млн надійде до Трастового фонду Світового банку для допомоги з відновленням і відбудовою України.

Решта 6 млн доларів будуть направлені на фінансування тренувальних місій міноборони Нової Зеландії для підготовки українських військових.

Новозеландський уряд опрацьовує нові санкції проти росії, спрямовані на закриття лазівок для ухилення від діючих антиросійських обмежень.

Нагадамо, що влітку минулого року Уряд Нової Зеландії оголосив додаткові санкції проти рф та білорусі.

 

Нова Зеландіядопомога

Останні матеріали

Ситуація на фронтах. росіяни атакують і втрачають багато техніки та живої сили – Том Купер
Політика
Ситуація на фронтах. росіяни атакують і втрачають багато техніки та живої сили – Том Купер
Переклад iPress – 22 лютого 2024, 06:42
Авдіївка: як росіянам вдалося витіснити українців з міста. Якби союзники України вчасно надавали потрібні боєприпаси, цього б не сталося – Дональд Гілл
Cуспільство
Авдіївка: як росіянам вдалося витіснити українців з міста. Якби союзники України вчасно надавали потрібні боєприпаси, цього б не сталося – Дональд Гілл
Переклад iPress – 21 лютого 2024, 17:13
ЄС має 5 способів, щоб допомогти закінчити війну в Україні. Але на заваді стоять чи то втома від України, чи то втома від Орбана – Politico
Політика
ЄС має 5 способів, щоб допомогти закінчити війну в Україні. Але на заваді стоять чи то втома від України, чи то втома від Орбана – Politico
Переклад iPress – 21 лютого 2024, 13:01
російські шпигуни повернулися, і вони небезпечніші, ніж будь-коли. кремлівські спецслужби зробили висновки зі своїх помилок – The Economist
Політика
російські шпигуни повернулися, і вони небезпечніші, ніж будь-коли. кремлівські спецслужби зробили висновки зі своїх помилок – The Economist
Переклад iPress – 21 лютого 2024, 00:48
Розповідь чеського волонтера з Мар'їнки. Та як непальці воюють за росію – Дональд Гілл
Cуспільство
Розповідь чеського волонтера з Мар'їнки. Та як непальці воюють за росію – Дональд Гілл
Переклад iPress – 20 лютого 2024, 14:57
Світ знову зазнав поразки. Захід може не хотіти війни, але війна стоїть на його порозі – Девід Патрікаракос
Політика
Світ знову зазнав поразки. Захід може не хотіти війни, але війна стоїть на його порозі – Девід Патрікаракос
Переклад iPress – 20 лютого 2024, 09:10
Капітуляція США у підтримці України призведе до нової війни. А Європа розділиться – Сем Грін та Едвард Лукас
Політика
Капітуляція США у підтримці України призведе до нової війни. А Європа розділиться – Сем Грін та Едвард Лукас
Переклад iPress – 19 лютого 2024, 23:55
Привид Трампа спровокував страх та рішучість в Мюнхені. Європа стурбована і обурена, але не знає, що робити далі – огляд західних ЗМІ
Політика
Привид Трампа спровокував страх та рішучість в Мюнхені. Європа стурбована і обурена, але не знає, що робити далі – огляд західних ЗМІ
Переклад iPress – 19 лютого 2024, 16:15
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється