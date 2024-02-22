Нова Зеландія виділила $16 млн допомоги Україні

Уряд Нової Зеландії оголосив про новий пакет військової і гуманітарної допомоги для України на майже 16 мільйонів доларів, а також про посилення антиросійських санкцій.

Про це йдеться у спільній заяві міністрів закордонних справ Вінстона Петерса та оборони Джудіт Коллінз до других роковин початку російського вторгнення, передає Укрінформ.

"росія розпочала своє незаконне повномасштабне вторгнення в Україну, грубо порушуючи міжнародне право, включно зі Статутом ООН, що завдало жахливих людських втрат і страждань та суттєво вплинуло на регіональну й глобальну стабільність", - йдеться в заяві уряду.

Там додали, що саме тому Нова Зеландія продовжує підтримувати Україну, і з цим пакетом на 25,9 мільйона новозеландських доларів ($16 млн) загальний обсяг наданої за останні два роки допомоги перевищить 100 мільйонів ($62 млн).

"Це демонструє непохитну підтримку Новою Зеландією України та нашу серйозну прихильність захисту міжнародної системи, заснованої на правилах", - заявив Петерс.

Міністерка оборони додала, що 97 новозеландських військових впродовж останніх двох років спільно з партнерами в ЄС і Британії навчали українських солдатів веденню розвідки, зв’язку і надавали матеріально-технічну підтримку.

Коллінз сказала, що уряд країни вирішив продовжити розгортання персоналу міноборони для підтримки України до червня 2025 року,.

Вже з липня цього року новозеландські інструктори почнуть спеціалізовану підготовку українських фахівців із надання допомоги пораненим у бойових діях, інженерно-технічної підготовки і навчання знешкодженню вибухових боєприпасів на морі.

Джудіт Коллінз повідомлиа, що персонал її відомства базуватиметься виключно в країнах Європи, в Україну ніхто не заходитиме.

Нови пакет допомоги включає 4 млн доларів до Міжнародного фонду під керівництвом Британії на закупівлю зброї і боєприпасів для України. Ще 4,3 млн піде на гуманітарну допомогу для підтримки постраждалих від війни українців. Також 1,9 млн надійде до Трастового фонду Світового банку для допомоги з відновленням і відбудовою України.

Решта 6 млн доларів будуть направлені на фінансування тренувальних місій міноборони Нової Зеландії для підготовки українських військових.

Новозеландський уряд опрацьовує нові санкції проти росії, спрямовані на закриття лазівок для ухилення від діючих антиросійських обмежень.

Нагадамо, що влітку минулого року Уряд Нової Зеландії оголосив додаткові санкції проти рф та білорусі.