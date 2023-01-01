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ПОЛІТИКА

Новим членом єврозони відсьогодні стала Хорватія

01 січня 2023, 12:21
Новим членом єврозони відсьогодні стала Хорватія
Фото: mvep.hr
Відсьогодні Хорватія перейшла на єдину європейську валюту. Також країна увійшла до Шенгенської зони
Про це пише пресслужба Хорватського національного банку.
 
Хорватія стала 20-ю країною, яка перейшла на євро. Наразі в країні більше ніж половина банкоматів були відключені, аби перезавантажити їх для видачі нових банкнот. Протягом двох тижні куна та євро будуть рівноправно використовуватися для готівкових розрахунків.
 
"Необхідно мати при собі трохи готівки, тому що у вихідні банківська система буде у перехідному стані. Отже, ні картки, ні інтернет-банкінг працювати не будуть. 2 січня все має вже бути гаразд і система функціонуватиме нормально", - заявив голова Хорватського національного банку Борис Вуйчич.
 
Також відсьогодні країна приєдналась до Шенгенської зони, що дозволить перетинати кордон між сусідніми державами без паспортного контролю. Однак, це передбачає посилений контроль на кордонах з країнами, які не входять до складу ЄС.
 
Шенгенська зонаХорватія

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