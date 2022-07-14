Новий бій Усика: Хільберто Рамірес хоче бою з Усиком у надважкій вазі

Мексиканський боксер напівважкої ваги Хільберто Рамірес планує у майбутньому перейти до суперважкої категорії.

Як повідомляє Fightnews, непереможений боксер хоче зустрітися на рингу з українцем Олександром Усиком.

"Звичайно, я хочу піднятися до хевівейту. Коли стану абсолютним чемпіоном і проведу захист, працюватиму над переходом до суперважкої ваги. Хто став би для мене суперником? Думаю, що Усик. Він добрий боксер. Звичайно, я хочу боксувати з кращими, так і має бути", - сказав мексиканець.

Хільберто вважає, що Олександр Усик переможе Ентоні Джошуа. На його думку, британець слабко тримає удар.

"Ентоні для мене був би легшим суперником. Я упевнений, що Усик знову переможе Джошуа. Певно, він його нокаутує", - заявив Рамірес.