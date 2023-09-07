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Новий міністр оборони назвав п'ять пріоритетів у роботі на посаді

07 вересня 2023, 15:09
Новий міністр оборони назвав п'ять пріоритетів у роботі на посаді
Джерело: wikipedia
Призначений на посаду вчора, 6 вересня, глава Міноборони Рустем Умєров окреслив п'ять пріоритетів функціонування очолюваного ним відомства.

Про це він повідомив на Facebook-сторінці.

П'ять пріоритетів у міністерстві:

- військовоцентричність, військовий – найвища цінність;

- формування суб'єктності міністерства;

- посилення та розширення міжнародної коаліції: нові коаліції, нові союзники, розширення географії;

- нульова толерантність до корупції та діджиталізація;

- розвиток українського ВПК.

За словами Умєрова, стати міністром оборони України у найбільш історичний для нашої країни час – це найбільша честь.

"Наш план – перемога! Маємо зробити все, щоб наблизити її якомога раніше", – наголосив новий очільник оборонного відомства.

Нагадаємо, що вчора Умєров став новим міністром оборони України.

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