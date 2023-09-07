Новий міністр оборони назвав п'ять пріоритетів у роботі на посаді
Про це він повідомив на Facebook-сторінці.
П'ять пріоритетів у міністерстві:
- військовоцентричність, військовий – найвища цінність;
- формування суб'єктності міністерства;
- посилення та розширення міжнародної коаліції: нові коаліції, нові союзники, розширення географії;
- нульова толерантність до корупції та діджиталізація;
- розвиток українського ВПК.
За словами Умєрова, стати міністром оборони України у найбільш історичний для нашої країни час – це найбільша честь.
"Наш план – перемога! Маємо зробити все, щоб наблизити її якомога раніше", – наголосив новий очільник оборонного відомства.
Нагадаємо, що вчора Умєров став новим міністром оборони України.