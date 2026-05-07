Умєров проведе зустріч із Віткоффом у США

Секретар РНБО Рустем Умєров цього тижня планує відвідати США, де має зустрітися зі спеціальним посланцем Вашингтона Стівом Віткоффом.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на поінформовані джерела.

За даними агентства, зустріч може відбутися у Маямі на тлі ускладнення переговорного процесу між Києвом і москвою. Видання зазначає, що перемовини фактично зайшли в глухий кут через позицію росії, зокрема вимоги Кремля щодо виведення українських військ із частини Донецької області, яку російські сили не змогли повністю окупувати.

Співрозмовники агентства наголошують, що попередні раунди переговорів дозволили досягти певного прогресу з окремих питань, однак ключовими перешкодами залишаються статус Донбасу та відсутність чітких гарантій безпеки для України.

Водночас джерела, серед яких був і представник Білого дому, не стали розкривати деталей можливого порядку денного зустрічі Умєрова та Віткоффа.

Речниця Рустема Умєрова Діана Давітян утрималася від коментарів щодо майбутнього візиту.