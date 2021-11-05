Новий правопис залишається: суд скасував рішення ОАСК
Як передає Укрінформ, про це заявила заступниця міністра юстиції Валерія Коломієць, ідеться на сторінці Мін’юсту у Фейсбуці.
"Шостий апеляційний адміністративний суд визнав протиправним та скасував рішення ОАСК щодо відміни нового правопису. Тобто, апеляцію Кабінету Міністрів України у цій справі повністю задоволено. Тому, шановні учні, студенти, абітурієнти, - можете й надалі вчитися та готуватися до іспитів за правописом 2019 року. Його норми були та залишаються чинними", - зауважила Коломієць.
Окружний адміністративний суд міста Києва 28 січня 2021 року задовольнив позов та скасував урядову постанову "Питання українського правопису", якою було схвалено нову редакцію "Українського правопису".
У суді заявили, що в ході розгляду справи було встановлено, що "Кабінет Міністрів України при ухваленні вказаної постанови діяв поза межами своєї компетенції та із порушенням законодавства, що регулює порядок прийняття нормативно-правових актів".
У березні 2021 року Міністерство юстиції України, представляючи інтереси уряду, подало апеляційну скаргу на рішення ОАСК до Шостого апеляційного адміністративного суду у справі про визнання протиправною та нечинною постанову Кабінету Міністрів №437 "Питання українського правопису".
Нагадаємо, що Окружний адмінсуд Києва скасував нову редакцію українського правопису
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