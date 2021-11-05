Новий правопис залишається: суд скасував рішення ОАСК

"Тому, шановні учні, студенти, абітурієнти, - можете й надалі вчитися та готуватися до іспитів за правописом 2019 рок", - зауважила Коломієць

Шостий апеляційний адміністративний суд визнав протиправним та скасував рішення Окружного адміністративного суду міста Києва щодо відміни нового правопису.

Як передає Укрінформ, про це заявила заступниця міністра юстиції Валерія Коломієць, ідеться на сторінці Мін’юсту у Фейсбуці.

"Шостий апеляційний адміністративний суд визнав протиправним та скасував рішення ОАСК щодо відміни нового правопису. Тобто, апеляцію Кабінету Міністрів України у цій справі повністю задоволено. Тому, шановні учні, студенти, абітурієнти, - можете й надалі вчитися та готуватися до іспитів за правописом 2019 року. Його норми були та залишаються чинними", - зауважила Коломієць.

Окружний адміністративний суд міста Києва 28 січня 2021 року задовольнив позов та скасував урядову постанову "Питання українського правопису", якою було схвалено нову редакцію "Українського правопису".

У суді заявили, що в ході розгляду справи було встановлено, що "Кабінет Міністрів України при ухваленні вказаної постанови діяв поза межами своєї компетенції та із порушенням законодавства, що регулює порядок прийняття нормативно-правових актів".

У березні 2021 року Міністерство юстиції України, представляючи інтереси уряду, подало апеляційну скаргу на рішення ОАСК до Шостого апеляційного адміністративного суду у справі про визнання протиправною та нечинною постанову Кабінету Міністрів №437 "Питання українського правопису".

Нагадаємо, що Окружний адмінсуд Києва скасував нову редакцію українського правопису