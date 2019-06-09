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Новий прем'єр Гончарук заборгував 21 тис. грн за комунальні послуги

Комунальні підприємства Чернігова кілька разів подавали в суд на прем'єра і його рідних
Комунальні підприємства Чернігова кілька разів подавали в суд на нового прем'єр-міністра Олексія Гончарука і його родичів через борги за гарячу воду, газ та інші комунальні послуги.
Новий прем Фото: nv.ua

Найбільше Гончарук, його брат Олег, а також ще одна родичка, ім'я якої не називається, в 2012-му і 2014 роках заборгували за послуги з надання гарячої води. Тоді суд зобов'язав їх виплатити 8400 і 7800 гривень підприємству "Облтеплокомуненерго", повідомляє "Слідство.Інфо" з посиланням на судові накази Деснянського райсуду Чернігова.

У 2011-му і 2015 роках було постановлено виплатити за послуги ЖЕКу 4000 гривень. Понад 1000 гривень зобов'язали виплатити в 2011-му і 2014 роках "Чернігівгазу".

Усього сума боргу за житлово-комунальні послуги становила понад 21 тис. гривень.

Журналісти звернулися по коментар до самого Гончарука. Він відповів, що вже 19 років не живе в Чернігові і пообіцяв зв'язатися з братом для прояснення ситуації щодо заборгованості.

Нагадаємо, Гончарук задекларував більш ніж 1 млн 850 тис. гривень доходів за 2018 рік і автомобіль Jaguar. При цьому власної нерухомості у прем'єр-міністра немає - він живе в орендованій квартирі.

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06 09 2019 11:44
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