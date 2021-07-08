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Новий рекорд щеплень від COVID-19 за добу - 170,6 тис. осіб

Протягом доби в країні працювали: - 911 мобільних бригад, 2705 пунктів щеплення; 316 центрів вакцинації
Із початку прищеплювальної кампанії щеплено 4 055 092 людини, з них отримали одну дозу - 4055090 людей повністю імунізовані і отримали дві дози - 2353218 осіб.
Новий рекорд щеплень від COVID-19 за добу - 170,6 тис. осіб Фото: з вільного доступу

В Україні за минулу добу зроблено рекордну кількість щеплень від COVID-19 - вакциновано 170602 людини, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на МОЗ.

6 серпня першу дозу отримали 101550 осіб повністю імунізовані - 69052 особи, йдеться в повідомленні МОЗ.

Протягом доби в країні працювали: - 911 мобільних бригад, 2705 пунктів щеплення; 316 центрів вакцинації.

Із початку прищеплювальної кампанії щеплено 4 055 092 людини, з них отримали одну дозу - 4055090 людей повністю імунізовані і отримали дві дози - 2353218 осіб (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 6408308 щеплень.

Нагадаємо, що в аеропорту Львова в суботу відкриється центр вакцинації від COVID-19 

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07 08 2021 14:22
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