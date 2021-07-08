Новий рекорд щеплень від COVID-19 за добу - 170,6 тис. осіб Протягом доби в країні працювали: - 911 мобільних бригад, 2705 пунктів щеплення; 316 центрів вакцинації

Із початку прищеплювальної кампанії щеплено 4 055 092 людини, з них отримали одну дозу - 4055090 людей повністю імунізовані і отримали дві дози - 2353218 осіб.

Фото: з вільного доступу

В Україні за минулу добу зроблено рекордну кількість щеплень від COVID-19 - вакциновано 170602 людини, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на МОЗ. 6 серпня першу дозу отримали 101550 осіб повністю імунізовані - 69052 особи, йдеться в повідомленні МОЗ. Протягом доби в країні працювали: - 911 мобільних бригад, 2705 пунктів щеплення; 316 центрів вакцинації. Із початку прищеплювальної кампанії щеплено 4 055 092 людини, з них отримали одну дозу - 4055090 людей повністю імунізовані і отримали дві дози - 2353218 осіб (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 6408308 щеплень. Нагадаємо, що в аеропорту Львова в суботу відкриється центр вакцинації від COVID-19

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