CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНайбільше родин створено у прифронтовій Дніпропетровській області – 13 025Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Новий рекорд: в Україні зареєстрували рекордну кількість шлюбів за півроку
Фото: transkarpatia.net
За перші шість місяців 2022 року в Україні було зареєстровано рекордну за останні 7 років кількість шлюбів – 103 903.
Про це повідомляється на порталі "Опендатабот".
Найбільше родин створено у прифронтовій Дніпропетровській області – 13 025. До трійки лідерів також потрапили Київ та Одеська область.
Загалом, кількість реєстрацій шлюбів зросла в усіх тилових регіонах – окрім Чернівецької області, там падіння в 11%.
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