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Новий рекорд: в Україні зареєстрували рекордну кількість шлюбів за півроку

Найбільше родин створено у прифронтовій Дніпропетровській області – 13 025
Новий рекорд: в Україні зареєстрували рекордну кількість шлюбів за півроку Фото: transkarpatia.net

За перші шість місяців 2022 року в Україні було зареєстровано рекордну за останні 7 років кількість шлюбів – 103 903. 

Про це повідомляється на порталі "Опендатабот".

Найбільше родин створено у прифронтовій Дніпропетровській області – 13 025. До трійки лідерів також потрапили Київ та Одеська область.

Загалом, кількість реєстрацій шлюбів зросла в усіх тилових регіонах – окрім Чернівецької області, там падіння в 11%.

 

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09 09 2022 13:15
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