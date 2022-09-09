Новий рекорд: в Україні зареєстрували рекордну кількість шлюбів за півроку

Найбільше родин створено у прифронтовій Дніпропетровській області – 13 025

За перші шість місяців 2022 року в Україні було зареєстровано рекордну за останні 7 років кількість шлюбів – 103 903.

Про це повідомляється на порталі "Опендатабот".

Найбільше родин створено у прифронтовій Дніпропетровській області – 13 025. До трійки лідерів також потрапили Київ та Одеська область.

Загалом, кількість реєстрацій шлюбів зросла в усіх тилових регіонах – окрім Чернівецької області, там падіння в 11%.