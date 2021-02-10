НОВИНИПротягом доби 1 жовтня 2021 року в Україні 128 070 людей вакциновано проти COVID-19. Повністю імунізовані вже 5 731 125 українців.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Обидві дози COVID-вакцини отримали вже понад 5,7 мільйона українців
128 070 людей вакциновано проти COVID-19 за минулу добу 01 жовтня 2021 року. Одну дозу отримали 71 667 людей, повністю імунізовані - 56 403 людини
Фото: Ukrinform
Про це в Фейсбуці повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
"128 070 людей вакциновано проти COVID-19 за минулу добу 01 жовтня 2021 року. Одну дозу отримали 71 667 людей, повністю імунізовані - 56 403 людини", – йдеться в повідомленні.
Протягом доби працювали 960 мобільних бригад, 3 049 пунктів щеплення та 350 центрів вакцинації.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 144 470 людей, з них отримали одну дозу – 7 144 468 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 731 125 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 12 875 593 щеплення проти COVID-19.
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02 10 2021 09:12 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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