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Обидві дози COVID-вакцини отримали вже понад 5,7 мільйона українців

128 070 людей вакциновано проти COVID-19 за минулу добу 01 жовтня 2021 року. Одну дозу отримали 71 667 людей, повністю імунізовані - 56 403 людини
Протягом доби 1 жовтня 2021 року в Україні 128 070 людей вакциновано проти COVID-19. Повністю імунізовані вже 5 731 125 українців.
Обидві дози COVID-вакцини отримали вже понад 5,7 мільйона українців Фото: Ukrinform
Про це в Фейсбуці повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
 
"128 070 людей вакциновано проти COVID-19 за минулу добу 01 жовтня 2021 року. Одну дозу отримали 71 667 людей, повністю імунізовані - 56 403 людини", – йдеться в повідомленні.
 
Протягом доби працювали 960 мобільних бригад, 3 049 пунктів щеплення та 350 центрів вакцинації.
 
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 144 470 людей, з них отримали одну дозу – 7 144 468 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 731 125 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 12 875 593 щеплення проти COVID-19.
 
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02 10 2021 09:12
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