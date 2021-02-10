Обидві дози COVID-вакцини отримали вже понад 5,7 мільйона українців 128 070 людей вакциновано проти COVID-19 за минулу добу 01 жовтня 2021 року. Одну дозу отримали 71 667 людей, повністю імунізовані - 56 403 людини

Протягом доби 1 жовтня 2021 року в Україні 128 070 людей вакциновано проти COVID-19. Повністю імунізовані вже 5 731 125 українців.

Фото: Ukrinform

Про це в Фейсбуці повідомляє Міністерство охорони здоров'я. "128 070 людей вакциновано проти COVID-19 за минулу добу 01 жовтня 2021 року. Одну дозу отримали 71 667 людей, повністю імунізовані - 56 403 людини", – йдеться в повідомленні. Протягом доби працювали 960 мобільних бригад, 3 049 пунктів щеплення та 350 центрів вакцинації. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 144 470 людей, з них отримали одну дозу – 7 144 468 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 731 125 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 12 875 593 щеплення проти COVID-19. Читайте також: На тлі оголошення "жовтої" зони українці почали активніше вакцинуватися проти COVID-19

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