Очікуємо, що завтра Зеленський представить свій порядок денний для країни, - Яценюк

"Парламент повинен проявити максимальну співпрацю з новообраним Президентом. А Президент повинен запропонувати новий порядок денний. І завтра, в день інавгурації, ми очікуємо в його промові порядок денний"

Лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк під час спілкування з журналістами у неділю, 19 травня заявив, що

Арсеній Яценюк зазначив, що схвалює рішення парламенту щодо проведення інавгурації 20 травня, а не сьогодні, в День пам'яті жертв політичних репресій: "Думаю, що в першу чергу це добре для новообраного Президента. В день національного трауру і в день вшанування національної трагедії негоже було би, щоб новообраний Президент приймав присягу".

"Дуже важливо, що завтра під час урочистостей новообраний Президент прийме присягу і представить свій план дій для країни", - сказав він.

Арсеній Яценюк нагадав, що фракція "Народний фронт" представила свій план з трибуни парламенту 17 травня: "Очікую, що, в принципі, базові підходи будуть однакові. Потрібна всеосяжна реформа Конституції, необхідне скасування імунітету, зменшення кількості народних депутатів. Необхідна, врешті-решт, ліквідація обласних державних адміністрацій. Необхідна реформа політичної системи".

"Важливо, що новообраний Президент запропонує по відновленню територіальної цілісності України, який в нього є план. Надзвичайно важливо, який пакет економічних законів буде запропонований Президентом. Так само парламент буде очікувати кадрових пропозицій від новообраного Президента", - зазначив лідер "Народного фронту".

На його думку, парламент готовий до співпраці з Президентом: "Усі ці дискусії про дострокові вибори чи строкові – це пуста дискусія. Тому що про що йдеться? Чи (вибори) на два місяці раніше, чи два місяці пізніше? Не про це йдеться. Мова йде про те, порушується Конституція України чи не порушується. І новообраний Президент чітко заявив про те, що він не буде схожий на своїх попередників. А це означає, що він повинен гарантувати Конституцію".

"Тому парламент повинен проявити максимальну співпрацю з новообраним Президентом. А Президент повинен запропонувати новий порядок денний. І завтра, в день інавгурації, ми очікуємо в його промові порядок денний", - наголосив Арсеній Яценюк.

Відповідаючи на запитання журналістів, він підкреслив, що "Народний фронт" вийшов з коаліції, аби сформувати нову: "Новий Президент, новий порядок денний, нова коаліція".

Парламент ухвалює рішення і продовжує працювати, зазначив Арсеній Яценюк: "Це ще один доказ того, що парламент працюючий і повинен допрацювати свою каденцію до 27 жовтня. А далі народ України визначиться, кого і які політичні сили підтримувати".

Сьогодні Арсеній Яценюк і народні депутати фракції "Народний фронт" взяли участь у церемонії вшанування пам'яті жертв політичних репресій в Національному історико-меморіальному заповіднику "Биківнянські могили", а представники НФ та члени партії вшанували пам'ять жертв політичних репресій по всій країні.