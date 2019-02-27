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Одна з керівниць АМКУ може бути звільнена через ДТЕК

У Ахметова спростовують інформацію
Світлана Панаіотіді готується звільнити посаду державного уповноваженого Антимонопольного комітету.
Одна з керівниць АМКУ може бути звільнена через ДТЕК Фото: gazeta.lviv.ua

Звільнення Панаіотіді планується оформити як її особисту ініціативу (заявою за власним бажанням), але справжньою причиною рішення, що готується, є її конфлікт з главою комітету Юрієм Терентьєвим через рішення по групі ДТЕК.

"Панаіотіді єдина, хто не підтримав закриття справи в АМКУ про зловживання становищем ДТЕК на ринку. Її звільнення, що готується, - крок у відповідь", -  повідомляє "Економічна правда" з посиланням на джерела.

У розмові з ЕП Панаіотіді відмовилася підтвердити або спростувати інформацію про своє можливе звільнення.

В АМКУ Світлана Панаіотіді відповідає за фармацевтичні ринки і входить в колегію з оскарження порушень в державних закупівлях, яка складається з трьох держуповноважених.

Комітет є колегіальним органом, який приймає рішення більшістю голосів.

У випадку з розслідуванням проти ДТЕК голоси розподілилися так: чотири (Юрій Терентьєв, Марія Нижник, Валерій Полюхович, Анна Артеменко виступили за закриття справи), один (Світлана Панаіотіді) - проти.

У ДТЕК спростовують свою причетність до можливого звільнення Панаіотіді.

"Компанія працює винятково в правовому полі. Будь-які заяви про будь-яке відношення компанії до рішень державних органів або їх представників не відповідають дійсності. Компанія розглядає подібні анонімні або бездоказові заяви як шкоду діловій репутації і залишає за собою право захищати свої інтереси будь-якими способами, передбаченими законом", - йдеться у відповіді групи.

Раніше Антимонопольний комітет України вирішив, що компанія "ДТЕК" Ріната Ахметова, не зловживає монопольним становищем на ринку генерації електроенергії.

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27 02 2019 12:34
ТЕГИ: АМКУ, ДТЕК
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