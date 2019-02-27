Одна з керівниць АМКУ може бути звільнена через ДТЕК
Звільнення Панаіотіді планується оформити як її особисту ініціативу (заявою за власним бажанням), але справжньою причиною рішення, що готується, є її конфлікт з главою комітету Юрієм Терентьєвим через рішення по групі ДТЕК.
"Панаіотіді єдина, хто не підтримав закриття справи в АМКУ про зловживання становищем ДТЕК на ринку. Її звільнення, що готується, - крок у відповідь", - повідомляє "Економічна правда" з посиланням на джерела.
У розмові з ЕП Панаіотіді відмовилася підтвердити або спростувати інформацію про своє можливе звільнення.
В АМКУ Світлана Панаіотіді відповідає за фармацевтичні ринки і входить в колегію з оскарження порушень в державних закупівлях, яка складається з трьох держуповноважених.
Комітет є колегіальним органом, який приймає рішення більшістю голосів.
У випадку з розслідуванням проти ДТЕК голоси розподілилися так: чотири (Юрій Терентьєв, Марія Нижник, Валерій Полюхович, Анна Артеменко виступили за закриття справи), один (Світлана Панаіотіді) - проти.
У ДТЕК спростовують свою причетність до можливого звільнення Панаіотіді.
"Компанія працює винятково в правовому полі. Будь-які заяви про будь-яке відношення компанії до рішень державних органів або їх представників не відповідають дійсності. Компанія розглядає подібні анонімні або бездоказові заяви як шкоду діловій репутації і залишає за собою право захищати свої інтереси будь-якими способами, передбаченими законом", - йдеться у відповіді групи.
Раніше Антимонопольний комітет України вирішив, що компанія "ДТЕК" Ріната Ахметова, не зловживає монопольним становищем на ринку генерації електроенергії.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Російський хор виконав пісню про ядерне бомбардування США, - ВІДЕО
- ВІДЕО Генштаб виклав документальний фільм про бої за Дебальцеве, - ВІДЕО
- ВІДЕО Трамп опублікував відео виступу під пісню гурту R.E.M, Twitter видалив його після скарги
- Колишній морпіх, який зайнявся перманентним макіяжем: Іноді помічаю, що перестаю дихати під час роботи"Мене завжди захоплювало все, що пов’язане з мілітарі. І я завжди шкодував, що не служив в армії. А тут – гештальт закрив. Та й необхідність була. Я би інакше не зміг. І дітям в очі дивитися не зміг би"
- Ветеран-засновник UKR GUN Projects: Наша форма в комплексі з турнікетами зупиняє кров за секунди"В мене саме мала початися ІТ-кар'єра. Але потрібно було зупинити кровопролиття. В 2014 році ми дуже поспішали, щоб виграти ці дні, хвилини, секунди, щоб ситуація не стала гіршою…"