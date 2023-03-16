Одну зі структур Ради Європи досі очолює син генерала російської розвідки — Bild

Ігор Нєбиваєв займається боротьбою з відмиванням грошей.

Син генерала Служби зовнішньої розвідки рф Володимира Нєбиваєва 39-річний Ігор Нєбиваєв досі очолює в Страсбурзі структуру Ради Європи з боротьби з відмиванням грошей Moneyval.

Про це пише німецька газета Bild.

Ім'я Нєбиваєва вказано на офіційному сайті Moneyval, але про його родинні зв'язки раніше публічно не повідомлялося. За даними Bild, його 68-річний батько Володимир Нєбиваєв служить у Москві і є генералом СЗР.

Саме СЗР, серед іншого, вважають відповідальною за отруєння Сергія Скрипаля та його дочки у британському Солсбері у 2018 році. Після тих подій Україна надіслала 13 російських дипломатів під прикриттям, у тому числі і Нєбиваєва. А раніше, у 2017 році, українські ЗМІ повідомили про затримання у Києві дипломатичного автомобіля з нетверезим водієм та пасажирами, серед яких був на той момент офіційний представник СЗР в Україні Володимир Нєбиваєв.

Журналісти стверджують, що Нєбиваєв-старшого разом із сином досі прописані в одній квартирі в москві. Нєбиваєв не відповів на запит Bild про коментарі.

За даними газети, посада "дає росіянину уявлення про заходи, які країни-члени [ЄС] вживають для боротьби з відмиванням коштів росією, повсюдно поширеного в Європі".

Загалом, за інформацією видання, хоча росія вийшла з Ради Європи у березні минулого року, зі 120 громадян рф, які раніше працювали у структурах Ради Європи, близько 90 осіб зберегли свої посади. Співрозмовники Bild у Раді Європи вказують, що серед росіян є віддані та лояльні співробітники, але сумніви щодо них залишаються.

"Звичайно, зараз стоїть питання довіри до цих людей. Ці люди тепер мають доступ до конфіденційних даних, а також можуть брати участь у розробці керівних принципів і таким чином впливати на них", - цитує видання одного з них.