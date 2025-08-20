Лондон наклав санкції на компанії з Киргизстану через схеми відмивання грошей росією

Як пояснюють у Лондоні, через посилення санкцій росія почала використовувати фінансовий сектор Киргизстану для переказу коштів через непрозорі фінансові мережі.

Велика Британія в середу внесла у санкційний список фінансову мережу з Киргизстану, за допомогою якої росія ухилялась від попередніх економічних обмежень.

Про це йдеться в повідомленні британського уряду.

Як пояснюють у Лондоні, через посилення санкцій росія почала використовувати фінансовий сектор Киргизстану для переказу коштів через непрозорі фінансові мережі, зокрема за допомогою криптовалют.

У звʼязку з цим Британія наклала санкції на киргизстанський банк Capital Bank та його директора Кантеміра Чалбаєва, а також криптовалютні біржи Grinex і Meer, через які за чотири місяці були переказані 9,3 млрд доларів.

"Збереження тиску на військову машину росії має вирішальне значення для посилення зусиль Трампа з припинення вбивств в Україні та примусу путіна до конструктивних переговорів", – зазначили в британському уряді.

Там нагадали, що вже запровадили санкції проти понад 2700 фізичних та юридичних осіб, які сприяли чи сприяють повномасштабній агресії росії проти України.

Нагадаємо, Європа, ймовірно, запровадить нові санкції проти рф, якщо російський диктатор владімір путін відмовиться взяти участь у тристоронній зустрічі з президентами України Володимиром Зеленським і США Дональдом Трампом.